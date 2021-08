Jesús Molina defiende a Víctor Manuel Vucetich

Luego de que Chivas no tuvo el mejor arranque en el torneo Grita México A21, las críticas para el director técnico Víctor Manuel Vucetich no hicieron esperar, a tal grado que se dice que está a una derrota de salir de la institución, por lo que el mediocampista mexicano Jesús Molina habló al respecto, asegurando que los comentarios negativos hacia el estratega son injustos.

“Yo creo que es injusto, todos tenemos nuestro porcentaje de responsabilidad. Nos seguimos llevando a técnicos entre las patas; los que estamos adentro tenemos que hacernos cargo y tenemos una presión y exigencia, es Chivas y tenemos que ponerles el pecho a las balas”, comentó el contención mexicano.

Por otra parte, el ex americanista entiende que la afición esté descontenta, argumentando que son muchos años de irregularidad, algo que no corresponde a la historia y grandez de un equipo como lo son las Chivas de Guadalajara.

“La afición nos critica con justa razón por tanta irregularidad en tantos años. Está en nuestras manos cambiar esta situación no sufrir del pasado y el hoy mejorar y pensar en el sábado que es lo que viene. Necaxa viene en crecimiento y tenemos que ganar siendo inteligentes”, agregó.

Molina reconoce baja de juego en esquema de Vucetich

Jesús Molina en algún tiempo fue considerado como uno de los mejores contenciones de la Liga BBVA MX; sin embargo el paso del tiempo y una baja de juego lo han relegado de la élite en dicha posición, algo de lo que él es consciente y busca trabajar para recuperar su mejor nivel para lo que resta del torneo.











“Sí he tenido baja de juego, lo reconozco; me baso mucho en la estadística y es importante el desempeño. No he sido el jugador que la gente espera últimamente y hay que entender eso, pero me entrego, trabajo para llevar a Chivas donde merece y la actitud no la voy a negociar. El compromiso nadie me lo va a quitar, es mi esencia y más ahora que estoy en Chivas”, culminó.