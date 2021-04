La “miseria” que ganaba Carlos Salcido en las Chivas

Carlos Salcido es uno de los jugadores emblemáticos de las Chivas y el futbol mexicano. El exlateral izquiero, sin embargo, reveló en una entrevista con el periodista Javier Alarcón uno de los momentos más grises de su vida pero que lo catapultó a una posición privilegiada, cuando precisamente vestía el uniforme del Club Guadalajara.

Lo interesante de la charla llegó cuando el nacido en Ocotlán, Jalisco, relató el momento en el que se dio cuenta que ganaba mucho menos dinero del que merecía, tomando en cuenta el tiempo que llevaba jugando en el máximo circuito, y que incluso ya era seleccionado nacional.

En uno de los viajes con el combinado a Estados Unidos fue donde hizo el descubrimiento gracias a un exjugador de Cruz Azul, el zaguero Ricardo Osorio.

“Voy a una concentración con Ricardo Osorio y éramos de los que estábamos en el mismo nivel y con la misma edad. Él estaba en Cruz Azul. Yo miraba que cada vez que íbamos a Estados Unidos él gastaba y gastaba y yo no tenía ni para unos tenis, entonces decía ‘este wey que rollo’. Allí me le acerqué y le pregunto: ‘Oiga pareja, ¿Cuánto te están pagando?’”, explicó el también exjugador del PSV Eindhoven, quien el platicarle a Osorio la cifra salarial que recibía, este respondió: “No, no chingues, ya eres seleccionado y ya llevas un año. ¿Cómo es posible?”.

Salcido no tardó en contactar a su representante

Lo anterior rápidamente hizo reaccionar a Salcido, quien contactó a su agente para que hiciera todo lo posible para poder ganar lo que merecía. “Ahí le hablé a mi representante y le dije: ‘Yo no vuelvo a entrenar sino me pagan más, lo mismo que Ricardo Osorio’, entonces ahí me aumentaron. Ese fue mi primer gran contrato como profesional”, finalizó el jalisciense.

