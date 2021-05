Los posibles refuerzos de la Chivas para el siguiente torneo

Las Chivas ratificaron Víctor Manuel Vucetich como su entrenador para el próximo torneo. El objetivo del estratega es superar lo hecho en el Guardianes 2021 donde fueron eliminados en el repechaje por Pachuca por goleada de 4-2.

Una de las principales zonas que tienen que reforzar es la defensa y delantera, por lo que ya planean fichajes, aunque estarán muy limitados a la hora de hacerlo ya que no cuentan con tantos recursos económicos.

Te puede interesar: Carlos Vela y Javier Hernández, los mejores pagados en la MLS

Aquí te dejamos una lista de los que pueden ser los posibles fichajes de cara al próximo torneo.

Efraín Álvarez | LA Galaxy

El mexicano que milita en el LA Galaxy y es compañero de Javier ‘Chicharito’ Hernández está en la órbita del rebaño. Todavía no se empiezan las negociaciones oficiales ya que la directiva del cuadro tapatío analiza si tiene el presupuesto para hacer un gasto de 12 millones de dólares. Pero no sería la primera vez que traerían a un mexicano de la MLS, pues ya ocurrió con Uriel Antuna.

Vladimir Moragrega | Atlante

La misión de la Liga de Expansión era convertirse en el semillero de nuevos talentos, y esto lo agradecerá el rebaño. Ya que todo parece indicar que el centro delantero del Atlante, Vladimir Moragrega, podría llegar al Guadalajara sin ningún costo ya que el atacante de 22 años finaliza su contrato con los Potros este torneo.





En esta campaña el atacante azulgrana marcó 7 goles entre torneo regular y liguilla, siendo uno de los máximos anotadores de su equipo.

Luis García | Atlante

De este mismo equipo de la Liga de Expansión está el jugador Luis Garcia, un habilidoso extremo que juega por la banda derecha. Tiene buen físico, olfato goleador y buena lectura de juego. Por lo que podría entrar en el esquema de Vucetich.

Luis Romo | Cruz Azul

El mediocampista del Cruz Azul es otro de los jugadores que le interesan a Ricardo Peláez y compañía; sin embargo, hace poco el mismo futbolista en conferencia de prensa declaró que a él no le gustaría cambiar de equipo. Aunque hace poco el mismo futbolista declaró que le gusta permanecer con La Máquina.

“Para mí, estoy en el mejor club de México, en el que quiero estar, y no me veo jugando en otro equipo. En este momento no quiero moverme, me gusta la afición que tiene, mi familia está contenta, nos hemos enamorado de este club. Me gustaría jugar en Europa. Si voy a seguir en la liga, estaré entregado a Cruz Azul”, aseguró Luis Romo.

Te puede interesar: Los equipos con peligro de descender en la Bundesliga

Eduardo Aguirre | Santos

El punta de 22 años de Santos, está dentro de la lista de futuros refuerzos. En la presente campaña ha marcado 6 goles contemplando Liga, repechaje y Liguilla. Un punto en contra para las Chivas es que Aguirre tiene contrato con los laguneros hasta el 2024 por lo que tendrían que pagar una cláusula de rescisión más el fichaje.

El verano será muy movido para las Chivas, ya que quieren volver a ser protagonistas en el futbol mexicano.