Partidos que transmitirá Azteca Deportes en la J8 de la Liga BBVA MX

La magia y la emoción de Azteca Deportes la vivirás elfin de semana con 3 partidos, Puebla vs Atlético San Luis, FC Juárez vs Cruz Azul y Querétaro vs Necaxa.