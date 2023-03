La afición de Cruz Azul se equivoca cuando critican al Cata Domínguez

Enrique Meza, quien estuvo al frente de Cruz Azul en dos ocasiones de 2003 a 2004 y de 2009 a 2012 vio crecer a Julio César “Cata” Domínguez, el entrenador defiende al futbolista y es que el mexicano desde su debut en 2006 ha disputado 484 partidos en primera división con “La Máquina”.

“Yo creo que no tienen razón, el “Cata” ha sido fantástico, yo lo tuve joven cuando llegué a Cruz Azul ya era jugador de Primera, y yo creo que nunca ha quedado a deber el rendimiento, basta con ver cuantos partidos ha disputado, que ha tenido ha sido fantástico de alguna manera no soy nadie para enjuiciarlos, pero “Cata” ha sido un verdadero profesional, juega en muchas posiciones, tanto él como Chuy lograron ser campeones cuando han hecho cosas bonitas, la gente cuando se mete tanto con él creo que no tienen razón ojalá lo analizaran mejor, es cuestión de echar una mirada a lo que ha jugado, si fuera un mal viviente no podría jugar tanto como ha jugado.” comentó Enrique Meza en exclusiva para Azteca Deportes.

Enrique Meza sugiera un perfil para el nuevo presidente de la Femexfut

Además, en la misma charla confesó que le gustaría que pasara con el lugar que está dejando Yon de Luisa en la Federación Mexicana de Futbol.

“Es necesario que llegue a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) alguien que sepa de futbol, y yo pensaría porque no un ex jugador, porque no un ex técnico nacional, hay muchos vigentes vivos pero también ya la sufrieron en todos lados como jugadores como técnicos, porque no poner a alguien que mucho les va a cuidar sus intereses a los dueños, si ellos están pensando en eso quién mas que la gente a la que ellos protegieron, que les dieron, traen gente de afuera que muchas veces no conocen del tema”, comentó el “Ojitos”.

