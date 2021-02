Pablo López: En Toluca hay una competencia muy sana

Toluca sigue con su preparación de cara a su próximo juego ante Mazatlán por la jornada 5 del torneo Guardianes 2021. En conferencia de prensa, el futbolista uruguayo, Pablo López, habló sobre el conjunto de los “Cañoneros”, su disputa por la titularidad con los Diablos Rojos y la intención de seguir sumando puntos para retomar el liderato del certamen:

“Hay una competencia muy linda, muy sana en el equipo, y el fin de semana, el que Hernán (Cristante) crea que es el que está al cien por ciento, es el que va a dar la cara por el equipo, pero somos otros que estamos atrás, que venimos haciendo las cosas bien”, dijo el charrúa.













Algo que motiva al uruguayo son son las palabras por parte de la afición choricera que piden su participación en el primer equipo:

“Es muy lindo que la gente escriba y me apoye, esto me da un plus extra para, el día de mañana, si me toca estar con el primer equipo, estar al cien por ciento”, comentó.

Antes del duelo con Mazatlán, López afirmó que el equipo se prepara de la mejor manera, con las ganas de poder retomar el paso ganador en la competencia y el liderato del torneo Guardianes 2021:

“No se hizo un mal partido (ante Tijuana), quizás en los primeros 20 o 25 minutos entramos medio dormidos, pero bueno, yo vi un equipo que en el segundo tiempo me representó".

El jugador charrua consideró que esta derrota puede verse como una llamada de atención para el equipo, ya que les ha permitido identificar qué aspectos corregir en la cancha:

“Veníamos arriba en la competencia, nos habían hecho buenos partidos, pero siempre se corregía con buenos resultados. Creo que, si teníamos que elegir un tropiezo, yo creo que es el momento adecuado”, señaló el uruguayo.