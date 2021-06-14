Las opciones de la Selección Azteca en la delantera sin RJ9 | FOTOS

Raúl Jiménez era el 9 titular de la Selección Azteca para este verano, principalmente para Copa Oro. Sin embargo, el futbolista no se ha recuperado de su grave lesión y te presentamos las opciones más viables para representar a México en Copa Oro y Juegos Olímpicos. ¿A quiénes llevarías y en qué torneo?

Opciones en la delantera de México

1. Javier “Chicharito” Hernández: El máximo goleador en la historia de la Selección y que ha recuperado su nivel.

2. Rogelio Funes Mori: El delantero nacido en Argentina tiene todo listo para representar a México y parece será considerado.

3. José Juan Macías: Su nivel ha bajado en los últimos meses, pero parece opción para los Juegos Olímpicos.

4. Henry Martín: El delantero del América se ha ganado la confianza del “Tata” y suena para los Olímpicos.

5. Alan Pulido: El jugador de la MLS parece que será tomado en cuenta para alguno de los torneos.

6. Alexis Vega: Sin ser delantero fijo, parece que aportará a la ofensiva de la Selección Olímpica.

7. Eduardo Aguirre: Tuvo un excelente cierre de torneo con Santos y luchará por un lugar en los Olímpicos.

8. Santiago Giménez: Parece que este verano no será el suyo, pero buscará colarse junto a “El Mudo” Aguirre.

Galería relacionada: 6 argentinos naturalizados que llegaron a la Selección Azteca | FOTOS