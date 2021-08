Santiago Solari irá con todo por el Mundial de Clubes

Santiago Solari, director técnico del Club América intentará acceder a la final de la Concacaf Liga de Campeones, para posteriormente intentar llegar al Mundial de Clubes, pero antes deberán enfrentar al Philadelphia Union de la Mayor League Soccer (MLS), equipo al cual el argentino expresó todo su respeto.

“Philadelphia ha hecho un gran torneo, su técnico tiene 10 años en el cargo y no es fácil, lo felicito por eso. Tendremos mucho respeto, pero saldremos a ganar; ojalá, el premio cuando uno gana la Concacaf es ir al Mundial de Clubes, que es mi torneo predilecto, he estado cinco veces en mi carrera, sería un honor volver a ir, pero falta mucho para eso”, comentó.

¿Qué opina Santiago Solari del arbitraje de Concacaf?

Si bien durante la serie anterior ante el Olimpia, el América se vio bastante perjudicado en lo que se refiere a lesiones que no fueron sancionadas como deberían, Santiago Solari no despotricó ante el arbitraje de Concacaf, solo instó a jugar y tratar de depender lo menos posible de los colegiados de la zona.

"Respetamos mucho a Philadelphia Union y a su entrenador que ha hecho un gran trabajo. Nuestro deseo es obtener un buen resultado en nuestro estadio" Santiago Solari DT de @ClubAmerica pic.twitter.com/JPwJ4rnEkN — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) August 12, 2021

“Tratamos de hacer nuestro trabajo y honrar esta competición, es competición internacional y presenta a un candidato al Mundial de Clubes y nos encanta. No vamos nunca a prejuzgar, deseamos la mejor de las suertes a nosotros en el juego y a los árbitros en su partido. No hemos sido afortunados en eso, pero no se lo voy a achacar a ninguna predeterminación”, puntualizó.

Por otra parte, recordó las lesiones de Jesús López y Sebastián Córdova, elementos que quedaron fuera de toda competencia por meses, algo que sin duda mermó el funcionamiento del cuadro azulcrema en la recta final de la temporada anterior.

“Hemos tenido algunas fatalidades en aquel partido con Olimpia como Chucho López que demoró mucho y está de regreso o Córdova, que lo perdimos dos meses. Está claro que apostamos por la salud de los jugadores y en eso debemos estar todos de acuerdo”, agregó.

Fecha y hora del América vs Philadelphia Union

El América vs Philadelphia Union, perteneciente a la semifinal de la Concacaf Liga de Campeones tendrá lugar el jueves 12 de agosto a as 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Azteca.