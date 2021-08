Hernán Cristante: “El mote de favorito lo tienes que ganar”

Hernán Cristante habló en conferencia de prensa previo a su partido ante Pumas por la jornada 7 de la liga BBVA MX. El estratega de los choriceros afirmó que aún hay muchas cosas por mejorar en el club de cara a lo que viene en el torneo.

“Siempre hay que hacer ajustes, tuvimos un gran inicio con tres partidos ganados pero luego, una derrota, dos empates…el último fue un gran partido, bien jugado, todo lo que se había charlado con los chicos se hizo y tuvimos nuestras opciones para llevarnos los tres puntos, entonces si hay cosas que ajustar y aún ganando siempre hay que ajustar”, aseguró Cristante.

Además, se refirió a su próximo rival, Pumas.

“En el aspecto emocional obviamente ellos están rescatando algo que les costó mucho al principio, en el aspecto funcional creo que es un equipo que nunca dejó de pelear, que no va a ser un rival fácil, no lo puedo tomar como un rival menor porque no lo es, es un equipo que corre y mete, empuja, los resultados no se lo dieron, en una valoración real vamos a un partido muy complicado, difícil, la intensidad va a ser muy alta, estamos en casa y tenemos una buena performance”, sentención el DT de los Diablos Rojos.

Cristante se animó a hablar de favoritos

“El mote favorito lo tienes que ganar, nosotros estamos pasando cada partido como lo trabajamos, cada uno de los rivales, y que al rival se preocupe, si te pone con el mote favorito para eso hay que seguir trabajando”, comentó el DT del Toluca.

Finalmente, Cristante se refirió al estado de animo del equipo de cara al resto del torneo.

“Hay resultados que frustran y en el momento tienen que superar eso, el equipo está muy bien, el ánimo es excelente, no puedo pedir mejor ánimo porque la actitud de los chicos es muy buena, es un equipo que tiene mucha autocrítica o tenemos mucho autocrítica, somos sujetos a nuestro análisis, y se ha trabajado bien en la semana”, sentenció Cristante.