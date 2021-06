Nuevos inversionistas de Necaxa subastan uno por ciento del club

Apenas a una semana de confirmar la entrada de inversionistas extranjeros a Club Necaxa, el nuevo grupo de propietarios, encabezados por Al Tylis, decidieron subastar el 1% de las acciones de los Rayos por medio de un NFT. La subasta durará aproximadamente dos semanas y se hará por medio de un mercado en línea y comenzará en 1.3 millones de dólares.

NFT son las siglas en inglés de token no fungible, lo que quiere decir que son propiedades únicas, no se pueden intercambiar. Son activos que no pueden ser imitados en el mundo digital, pueden ser comprados y vendidos como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mismos. Son completamente digitales.

Estos tokens pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Necaxa tendría un NFT equivalente al valor del 1% del equipo. Tylis compartió que la decisión de vincular este porcentaje de acciones de club con un NFT es una forma de generar interés en el equipo y atraer a personas jóvenes conocedoras de la tecnología.

¿Qué es un NFT?

“Estamos agregando algo único y nunca se había hecho antes que es vincular el NFT a una propiedad real. Estamos entrando en una marca de casi 98 años de la que la gran mayoría aún no ha oído hablar y estamos tratando de pensar en el futuro y hacer cosas que sean novedosas, interesantes y diferentes”, dijo el inversionista a Bloomberg.

El propietario del NFT siempre tendrá el mismo porcentaje de acciones, incluso si las acciones de los nuevos socios se diluyen. Incluso, los nuevos socios, como Mesut Özil, Justin Verlander y Eva Longoria expresaron su emoción por esta subasta y tener a un nuevo socio.

Para competir por este uno por ciento, es necesario registrarse en el sitio de NecaxaNFT, previo a la subasta se realizará una investigación para determinar si los que se registraron cumplen con los requisitos para ser inversionista.

El ganador del NFT de los Rayos es libre de transferir la propiedad a quien quiera, siempre que también cumpla con los estándares legales. Sin embargo, si el dueño de ese porcentaje llega a vender, el nuevo grupo de inversionistas recibirán el 10 por ciento de la venta.

