Oficial: El Tuca Ferretti es nuevo entrenador de F.C Juárez

¡Oficial! Ricardo Tuca Ferretti fue anunciado de manera oficial como el nuevo Director Técnico de los Bravos de F.C. Juárez luego de vivir una etapa llena de gloria con los Tigres de la UANL.

A través de su cuenta de Twitter, la institución fronteriza dio a conocer la noticia que sorprendió a propios y extraños, pues hasta el momento no habían dado a conocer la situación contractual de Alfonso Sosa, quien concluyó el Guardianes 2021 con el equipo.

“Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es nuestro nuevo Director Técnico. ¡Todo el éxito,’Tuca’! ¡Bienvenido a la Frontera más bella! ¡Vamos Bravos, Vamos Juárez”, informó el club fronterizo sin dar más detalles sobre el contrato del entrenador brasileño.

Además del ‘Tuca’ Ferretti se anunció la llegada de Miguel Ángel Garza al equipo fronterizo para ocupar un puesto directivo.

“Miguel Ángel Garza es el nuevo Presidente Ejecutivo de Bravos. ¡Bienvenido, Miguel Ángel, a la Frontera Más Bella y Fabulosa del Mundo!”, informó el club F.C. Juárez.

Ricardo Ferretti aseguró que no piensa en el retiro

Ricardo Tuca Ferretti fue presentado por Alejandra de la Vega, propietaria y presidenta del club, quien aseguró que es un orgullo el contar con un entrenador de la trayectoria y experiencia del brasileño.

“Después de las palabras de Alejandra de la Vega, de Miguel, no me queda más que agradecer a ella, al consejo, la oportunidad que me brindan. Soy de pocas palabras, lo que me gusta es trabajar, trabajar y trabajar”, aseguró Ferretti.

“Podría decir muchas cosas, pero lo que te pretendo es cumplir cabalmente el proyecto que el consejo y Miguel me dan. Llevo 55 años trabajando sin parar y no creo tener la capacidad de pasar 3 días sabáticos”, concluyó el Tuca , entrenador que ganó un total de 10 títulos con Tigres, incluidas cuatro Liga BBVA MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF.