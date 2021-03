Pablo Guede : Es increíble que nos vayamos sin nada de este juego

En el cierre de la jornada 10 de la Liga BBVA MX, Tijuana cayó 2-1 ante Pachuca en el estadio Hidalgo, y de esta manera llegó a su cuarto partido sin conocer la victoria. En conferencia de prensa el estratega de Xolos, Pablo Guede comentó sobre las fallas que tuvieron ante los Tuzos:

“Es increíble que nos vayamos sin nada de este juego. Tuvimos el dominio, llegamos cuando pudimos, encontramos los espacios pero a este nivel los detalles te marcan la diferencia, los controles malos, los pases malos, si no afinas para terminar la jugada terminas perdiendo un juego”.

Xolos sigue sin poder ganar en el Estadio Hidalgo



El técnico de Tijuana también habló sobre las derrotas en condición de visitante en la Liga BBVA MX:

“Al principio no regalábamos los goles, hoy regalamos. Con Tigres regalamos los dos primeros goles, hoy salíamos y regalamos dos goles. Cuando es mérito de los contrarios no hay problema, pero a este nivel de no podemos cometer los errores. Los dos goles de ellos vienen por dos malas entregas, eso no lo puedo permitir”.





Los visitantes fueron los primeros en convertir en el estadio Hidalgo, Fabián Castillo abrió la cuenta, tomó un rebote y disparó al poste izquierdo del arquero Óscar Ustari.

Pero fue al minuto 41 de partido, cuando Kevin Álvarez sacó un disparo desde fuera del área y tras una serie de desvíos puso el 2-1 final para los locales. El estratega Pablo Guede utilizó todos sus cambios para intentar emparejar el encuentro, pero no lo consiguió.

Tijuana extendió su mala racha en cancha de los Tuzos, al no poder ganar nunca en el Estadio Hidalgo luego de 12 partidos, donde han sumado 3 empates y 9 derrotas. Con este resultado, Xolos continúa en puestos de repechaje al ubicarse en el lugar 8 de la tabla con 13 puntos. En la siguiente fecha los fronterizos volverán a ser locales para medirse a Santos.