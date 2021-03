Pumas llega al Viernes Botanero de Azteca Deportes

Pumas se estrenará en el tradicional “Viernes Botanero” de Azteca Deportes cuando visite a FC Juárez en la Jornada 11 de la Liga BBVA MX, partido que podrán disfrutar en punto de las 9:15 pm por Azteca 7.

Tras la polémica que se desató con la derrota del conjunto felino ante Cruz Azul en Ciudad Univertisaria, luego de que el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos marcara un dudoso penal en el último minuto, el técnico Andrés Lillini no ocultó su inconformidad ante la decisión del silbante, sin embargo no quiso entrar en controversias y ya se enfoca en su siguiente rival, FC Júarez.

“Vi la jugada y no creo, como tantos periodistas, que haya sido penal, para nada. Pero no puedo hablar porque si no, la federación me multa, así que mejor no emito ninguna opinión”, expresó Lillini al término del partido.

Pumas busca dejar atrás lo sucedido y se enfoca en su próximo partido ante Juárez en territorio fronterizo, encuentro correspondiente a la Jornada 11 de la Liga BBVA MX, en donde buscará labrar su camino rumbo entrar al repechaje.

“El camino es otro al del año pasado. Con toda razón no podemos llegar a los 4 primeros. Esa no es la realidad. Claro que nos tenemos que meter al repechaje, este partido era clave. Ojalá podamos mantener lo que hicimos esta noche, porque así tendremos más chances de no perder”, añadió.

Mexsport

Los Pumas se ubican en el puesto 14 de la Tabla General del Guard1anes 2021, producto de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas. El conjunto felino tendrá un calendario que, en papel, no luce tan complicado como en el inicio del torneo. Visitan este viernes a FC Juárez, después reciben en el Olímpico Universitario al Atlético de San Luis, para posteriormente enfrentarse al último lugar de la tabla: Los Tuzos de Pachuca en la Jornada 13, partidos donde el equipo dirigido por Andrés Lillini deberá sacar los mayores puntos posibles para poder aspirar a la reclasificación.

El entrenador auriazul conoce la importancia de seguir trabajando en el tema de la definición y la contundencia, pues es consciente de que ha bajado su nivel en estas especialidades durante el actual certamen.