Pachuca vs Tijuana, Liga MX EN VIVO por TV Azteca Deportes

El sotanero de la Liga BBVA MX, el Club Pachuca, buscará por lo menos igualar al Necaxa, ubicado en la penúltima posición, cuando enfrente este lunes a los Xolos de Tijuana, que tuvieron un arranque de torneo prometedor, pero pero han caído en dos de sus últimos tres duelos del certamen.

Con el partido entre Pachuca y Tijuana se cierra la décima fecha del Torneo Guardianes 2021, en un torneo que ya tiene a sus principales favoritos, empezando por Cruz Azul, que este domingo por la noche venció a los Pumas en Ciudad Universitaria, afianzándose en el liderato de la campaña.

Por su parte, el conjunto fronterizo de los Xolos, buscará aprovechar el mal paso del club hidalguense para retomar el nivel con el que empezó y escalar posiciones que lo mantengan firme entre los equipos que estarán disputando la repesca, e incluso sostener sus esperanzas de tener un gran cierre para intentar colarse entre los cuatro mejores que avanzan directo a los cuartos de final.

La buena noticia para Pachuca es que como visitantes, los Xolos de Tijuana únicamente han conseguido una victoria en sus últimos 18 partidos en cancha ajena (5 empates y 12 derrotas), quedándose sin anotar en la mitad de todos esos compromisos.

De no ganar este partido, podríamos hablar del último encuentro del Pachuca con Paulo Pezzolano en el banquillo. El desempeño del equipo ha estado muy por debajo de las expectativas, aunque en la antesala de este choque aseguró que aguantará con firmeza en la dirección técnica, si la directiva se lo permite: “Tengo tres hijos chicos y ser entrenador es un trabajo. Enseñarles que en cualquier adversidad irte, alejarte, no es lo mío. Y más cuando la directiva está apoyando y nadie quiere que te vayas y estamos todos remando hacía el mismo lugar. Yo no me escapo de ningún lado”, declaró.

Duelo que cierra la actividad de la jornada 10 de la Liga BBVA MX.