Para Necaxa, el empate ante Tigres tuvo sabor a victoria

José Guadalupe Cruz, técnico del Necaxa salió satisfecho con el resultado de 1-1 ante Tigres en duelo de la Jornada 4 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, debido a que este empate les “sabe a victoria”, luego de que el cuadro ‘Felino’ era el favorito para comenzar la jornada 4 de la Liga BBVA Mx con una victoria.

“Muy pocos hubieran apostado por nosotros salvo nuestros aficionados. Era difícil sacar el empate pero hicimos un gran esfuerzo, los jugadores han dejado todo dentro de la cancha e insisto, este rival es candidato al título”, comentó el Profe Cruz en conferencia de prensa al termino del encuentro disputado en el ‘Volcán’ de Nuevo León.

En este encuentro, el delantero Martín Barragán brilló por parte del cuadro de los ‘Rayos’ y es que puso en ventaja a la visita con un gran remate de cabeza en el primer tiempo del encuentro y se quitó una mala racha de dos años sin marcar un gol en partido oficial. Situación que dejó buenas impresiones con el técnico del equipo de Aguascalientes.

“Lo de Barragán, tenía tiempo trabajando un gol así y nos da gusto porque no es que salga a gritar a sus detractores, sino que su posición es de goles y por eso se le paga y lamentablemente no había tenido esa puntería. El trabajo que ha hecho siempre me ha convencido y hoy me da mucho gusto por él, espero este sea el parte aguas para que vengan los goles y se enrache de manera favorable”, agregó José Guadalupe Cruz en rueda prensa.

Martín Barragán fue uno de los grandes protagonistas al anotar el gol hidrocálido gracias a un buen remate de cabeza.

Por otro lado, Cruz Nuñez tuvo autocrítica sobre el planteamiento del partido, en donde reconoció que “no es una buena decisión” enfrentar a Tigres con jugadores “que han tenido poca continuidad”, debido a que los Universitarios siempre son un equipo que genera mucho peligro y Necaxa llegó con un cuadro golpeado por lesiones y suspensiones.

El Profe Cruz destaca a sus pupilos a pesar de las bajas

“Hoy teníamos que darle prioridad a gente de más experiencia como Maxi y Martín en zona ofensiva. Necaxa tuvo bajas importantes, pero no podemos demeritar el esfuerzo y el resultado ante un equipo con ausencias, porque Tigres insisto es un equipo demasiado vasto que no pesan tanto las ausencias. Hay que darle valor y estoy muy orgulloso de ellos porque esta es una de las canchas más complicadas. En lo personal me quedo con el buen trabajo que se hizo” puntualizó el Profe Cruz.

