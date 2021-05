Peláez tiene claro cual será el futuro de las Chivas

Víctor Manuel Vucetich seguirá siendo el entrenador de Chivas por un año más, luego de firmar la extensión de su contrato. El director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez, explicó que la decisión de mantener al Rey Midas tras la eliminación ante Pachuca se debe a que no piensa seguir el mismo patrón que había en el pasado.

“Locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, yo quiero hacer una apuesta y hacer algo diferente con la continuidad de Víctor, es irreal pensar que el único responsable del mal torneo es el entrenador, esa conclusión ya la sacamos con los anteriores técnicos y los últimos que pasaron por aquí, Tena, Cardozo, Boy, no quiero que nos vuelva a pasar” dijo Peláez en mensaje difundido por Chivas en redes sociales.

Peláez mostró números para justificar la decisión. Vucetich, con el 52% es el entrenador rojiblanco que mejor efectividad ha tenido tras el título obtenido en 2017 bajo el mando de Matías Almeyda. En comparación con el resto de entrenadores de la Liga, el técnico rojiblanco solo es superado por Juan Reynoso e Ignacio Ambriz dentro de los entrenadores con más de 25 partidos dirigidos en el último año futbolístico.

“Está Nacho y Juan Reynoso que robaron, y después está Víctor, en algún momento tenemos que apostar por alguien para construir bases sólidas y no seguir dando bandazos permanentes de técnicos, llegó el momento, por lo menos así lo veo y quiero que la gente entiende esa posición” explicó el directivo.

Refuerzos para el Apertura 2021

Debido a la crisis económica provocada por el Covid-19, Peláez aseguró que no tienen cartera abierta para buscar contrataciones.

“Estamos trabajando en ello, analizando de que encontremos jugadores que realmente vengan a sumar, a hacer diferencia, no traer por traer y realmente no son muchos los que pueden hacer diferencia o potenciarnos que están a nuestro alcance porque hay otros que no son transferibles y otros cuyos costos son exorbitantes. Los resultados van a llegar y no va a ser base de billetetazos” finalizó el directivo.

