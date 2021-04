Entrenador español reveló acercamientos con Chivas

¡No se le da! El entrenador español Pepe Mel aseguró que ha estado cera de dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara en dos ocasiones, sin embargo, no ha podido ser debido a varios factores.

El entrenador que hoy en día se encuentra a cargo de Las Palmas en la Segunda División de España y lo tiene ubicado en el noveno lugar de la clasificación, lejos de los puestos de ascenso, pudo dirigir a Chivas en dos etapas diferentes.

Pepe Mel tuvo acercamientos en dos ocasiones

El español pudo dirigir al Rebaño Sagrado en dos ocasiones, primero, antes de que Matías Almeyda llegara a hacer historia con Chivas y posteriormente en 2019, sin embargo no pudieron llegar a ningún acuerdo.

“He estado dos veces reunido con la familia Vergara para las Chivas, dos veces en diferente tiempo. La primera no se pudo dar porque, al final, se metió por medio el Betis y acabé en el club de mi vida, donde he sido futbolista muchos años y entrenador seis temporadas. La segunda fue hace poco, en el 2019, no se dieron las circunstancias. Siempre he seguido ese futbol, es un futbol apasionante, creo que es un futbol que desde España debemos seguir más”, señaló Mel en entrevista con TUDN.

Finalmente, Pepe Mel recalcó las diferencias que existen entre el Athletic de Bilbao y las Chivas.

“Me gusta la forma que tiene Chivas de interpretar el juego a través de todos los mexicanos; no es como el Athletic de Bilbao pero es muy parecido; que sólo pueda haber gente mexicana es algo que hay que reconocérselo, el esfuerzo y sobre todo porque es un futbol que en Europa no se le da la importancia que tiene porque hay grandísimos futbolistas que deben estar en el escaparate mundial”, aseguró.

La experiencia de Pepe Mel

El entrenador de 58 años nacido en Madrid ha dirigido a equipos como Unión Zona Norte de Madrid, Club Deportivo Coslada, Club Polideportivo Mérida, Real Murcia, Tenerife, Getafe, Deportivo Alavés, Polideportivo Ejido, Rayo Vallecano, Real Betis, West Bromwich (Inglaterra), Deportivo La Coruña y Las Palmas.