Piojo Herrera asegura que la mejor afición de México es la de Tigres

El técnico Miguel Herrera fue presentado de manera oficial como el nuevo técnico de los Tigres, equipo al que llega con altas expectativas y en donde rápidamente dejo claro que el público de los felinos está por encima que los que tienen otros clubes de la LIGA BBVA MX.

“Llego muy ilusionado. Con muchas ganas de estar en una institución donde la gente siempre está metida. Lo he dicho antes y hoy lo reitero, la mejor afición es la de Tigres, extraordinaria, que siempre está en las buenas y en las malas”, comentó el ‘Piojo’ durante la conferencia de su presentación.

El ex entrenador del América reconoce que toma el cargo de un conjunto con muchas aspiraciones y que se ha acostumbrado a ganar títulos en los últimos años en el futbol mexicano.

“Venimos a un equipo donde no hay crisis. Las cosas realmente se hicieron bien en una década. Hay mucha exigencia en la institución. La gente exige que el equipo dé resultados, y a eso vinimos. Agradecido por las personas que te da confianza de saber que tú puedes hacer quien supla esa gran era del ‘Tuca’ Ferretti”, agregó.

Miguel Herrera desea darle a Tigres un estilo atractivo

Sobre el hecho de si cambiará el estilo de los Tigres a lo que se venía haciendo anteriormente y si seguirán siendo un equipo que ‘caiga’ mal, Miguel Herrera señaló:

“Queremos que el equipo sea querido, que les guste cómo juega. La entrega y determinación va a ser a tope. Tenemos una frase muy estipulada por uno de los íconos de esta institución, (Osvaldo) Batocletti, aquí nos tenemos que partir la madre y conseguir los resultados todo el tiempo”.

Tras cinco títulos que dejó Ricardo Ferretti con el equipo de la UANL, el ‘Piojo’ Herrera entiende que no será sencillo su trabajo.

“El ‘Tuca’ ha dejado la vara muy alta. Nuestra idea es tratar de emularlo o de superar los logros. No son tan fáciles de hacerlos, pero vamos a trabajar para ello. Tenemos un gran plantel y a la mejor afición. Como lo dije en algún momento, de querer ser un ‘Tuca’ Ferretti y hoy estoy en una institución que da ese beneficio, tiene paciencia y busca proyectos”.

Finalmente, también el estratega mexicano se dio tiempo de hablar de las rivalidades que tienen los Tigres, y si se mantendrá la que se estaba formando con el América.

“No podemos hablar de otro clásico que no sea Tigres y Rayados, lo voy a vivir para darle felicidad a la afición. El América contra Tigres se hizo tan reiterativo en las Liguillas, que la gente ya lo ponía como un clásico, pero lo que nos interesa es que el equipo gane los partidos y más el clásico regio que es el que le importa a la gente”.