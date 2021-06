Las posiciones que el Piojo Herrera busca reforzar en Tigres

El entrenador de Tigres, Miguel el ‘Piojo’ Herrera, dirigió su primer entrenamiento de cara al Apertura 2021, torneo en el cual buscará reforzar a su equipo en ataque y defensa y con ello, poder tener clara la baja de un jugador extranjero.

“Todavía no decidimos. He tratado de reforzar la parte defensiva. Con todos los extranjeros he tenido una buena plática. No he dado de baja a nadie aún”, mencionó Herrera.

Y es que para el próximo torneo, Herrera deberá cumplir con la nueva regla en la que se reducirá la participación de jugadores foráneos a diez, ya que la plantilla de la UANL cuenta con once plazas ocupadas.

Asimismo, el Piojo reconoció el gran ambiente que hubo en su primera práctica y aseguró que sus jugadores están dispuestos a realizar lo que les pidan dentro del terreno de juego.

“Veo por qué son exitosos. Son receptivos y están dispuestos a hacer lo que se les pide. Trataré de sacar lo mejor de los jugadores y de quedarme con la mayoría”, agregó.

Por otra parte, el extécnico del América aseguró que Guido Pizarro se mantendrá como el capitán de Tigres, esto con la intención de conservar el orden que ya había en el vestidor durante la gestión de Ricardo Ferretti.

“Será más fácil mi adaptación porque hay buen vestuario. Hay hambre de éxito y calidad”

🔥 Como cuando estás ansioso por volver a la acción... 👏🏼👏🏼👏🏼 ¡Así se preparan algunos de nuestros jugadores con el objetivo de estar al 💯 para iniciar la pretemporada!#PerfilTigre 💪🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/8sqqFYEBDw — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) June 4, 2021

Tigres sobrepasa el límite de extranjeros

Para la temporada 2021-2022 se reducirá la participación de jugadores extranjeros, por lo que Miguel Herrera deberá decidir a quién dar de baja entre los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, los uruguayos Nicolás López y Leonardo Fernández, los colombianos Luis Quiñones y Francisco Meza, el paraguayo Carlos González, el ecuatoriano Jordan Sierra, el brasileño Rafael Carioca o los franceses André-Pierre Gignac y su más reciente incorporación, Florian Thauvin.

Cabe mencionar, que pese a la reducción de plazas de futbolistas foráneos, el periodo para registrar a jugadores nacionales y provenientes del extranjero será más amplio en el siguiente certamen de la Liga BBVA MX.

