Poncho Sosa rompió el silencio respecto a sus planes con Marco Fabián en F.C. Juárez

El FC Juárez regresa a las actividades después de la Fecha FIFA con un duro reto cuando enfrenten a Cruz Azul, el líder de la competencia. Sin embargo, esto no intimida al técnico Alfonso Sosa, quien busca recomponer el camino del conjunto fronterizo que son últimos de la tabla genetal con solo dos partidos ganados en lo que va del torneo.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el flamante estratega de los Bravos reconoció la complejidad del partido de esta Jornada 13 del Clausura 2021, los retos que tiene en el cierre de torneo, la situación de Marco Fabián y sobre si es una revancha personal.

“Cruz Azul pasa por un muy buen momento. Anímicamente seguramente están muy fuertes, son un equipo sólido. Nosotros tenemos muy claro lo que nos jugamos. La necesidad que tenemos es de sacar puntos para salir de los últimos lugares de la porcentual y evitar la multa”, apuntó.

Además, ‘Poncho’ Sosa fue claro al aceptar que ni siquiera medirse a La Máquina que llega con una racha de victorias y como líder de la tabla general, les causa temor.

“No, mal haríamos en enfrentar este partido con miedo. Respetamos a todos los rivales, pero saldremos a ganar”.

El técnico con pasado por Necaxa, San Luis y Leones Negros, apenas dirigirá su segundo partido con el FC Juárez. Su llegada a la institución es en un momento crítico, pero que en lo personal lo asume como una revancha deportiva.

“Sí lo puede ser. En particular sí tengo la espinita clavada, que quiero sacarla y mostrar mi capacidad. Me gustan los retos. Finalmente no hay situación cómoda para nosotros los entrenadores. Tampoco podemos esperar a que todo quede a nuestro favor. Ya he vivido situaciones similares y no son desconocidas para mí”, apuntó Sosa.

Alfonso Sosa habló sobre Marco Fabián

Sobre la situación de ‘Marquito’ Fabián, quien había sido separado del plantel luego de aparecer en redes sociales en una fiesta cuando no debía, ‘Poncho’ Sosa explicó cómo será su trato con el futbolista.

“Yo hablé con Marco, que a partir del día 1 de que yo llegue acá, me interesa lo que haga él, y tiene muy buena disposición. Sí tenemos que cuidar la imagen del club, y la imagen profesional de cada uno de los jugadores. Está un poco intranquilo porque no se le dan las cosas. Conocemos la calidad que tiene y trabajaremos para que cierre bien el torneo”.

Finalmente, tras algunos tragos amargos que ha pasado en otras instituciones, el entrenador de los Bravos no se deja derrumbar por estas malas vivencias en el futbol.

“Yo creo que sí, no ha sido justo, pero por algo pasan las cosas. Tampoco me quedo caído cuando han pasado estas situaciones ajenas a mí. Me gustan los retos. He aprendido a levantarme cuando me caigo. Y de alguna manera sí ha sido injusto en mi caso, pero estoy con la cara siempre levantada”, apuntó Sosa.

Horario y dónde ver en vivo F.C. Juárez vs Cruz Azul

Así, ‘Poncho’ Sosa prepara a su equipo para medirse ante Cruz Azul este Viernes Botanero. Uno de los seis juegos que le faltan a los fronterizos para buscar salir de los últimos lugares de la porcentual.

No te pierdas este partidazo el próximo viernes 2 de abril en punto de las 21:50 horas del centro de México a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.