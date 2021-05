Puebla confía en su capacidad goleadora para la Liguilla

Si bien el Puebla cerró una fase regular de ensueño al acabar en el tercer lugar de la tabla del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, llegará a la Liguilla tras dos partidos sin poder anotar.

La Franja no pudo mover las redes ante Pumas y Santos, sin embargo, no es un tema que los inquiete, ya que tienen confianza en su capacidad goleadora. Así lo afirmó el defensa Maximiliano Perg en la conferencia de prensa de este viernes.

“En todo el campeonato metimos una gran cantidad de goles, no debemos preocuparnos por los dos últimos partidos, en el que no metimos gol. A Torreón fuimos pensando en ganar, pero así se dio así el partido. Yo creo que no tenemos falta de gol, Santiago (Ormeño) hizo un montón de goles, así que tampoco se le puede decir nada”, aseguró Perg.

En Puebla aspiran a ser campeones

Y es que el Puebla terminó la fase regular con 25 anotaciones, lo que lo ubicó entre las cinco mejores ofensivas de la LIGA BBVA MX, mientras que en defensa apenas permitieron 14 tantos para ser la sexta mejor defensiva. Un balance que los hace aspirar a lo máximo.

“Nosotros pensamos en salir campeones, estamos muy ilusionados, pero no perdemos lo del partido a partido, primero debemos enfocarnos en los cuartos de final”, comentó Perg.

Sobre el hecho de que por los reflectores que ganó la Franja, comiencen a sonar el interés de otros equipos por jugadores del equipo, el defensor uruguayo dio su opinión al respecto.

“Estamos tranquilos, pensamos en el tema grupal de cómo encarar la Liguilla. Sí, cada uno tendrá su tema de renovación, de quedarse, de lo que sea, pero no sale del foco que tiene el equipo que es poder seguir avanzando”, apuntó.

El número 3 le da suerte al Puebla

Finalmente, Maximiliano Perg también habló sobre siserá cabalístico haber terminado en el tercer lugar de la clasificación, ya que en los dos títulos de liga que tiene el Puebla, también finalizaron la fase regular en ese puesto.

“Solamente son números, ojalá que sea esa suerte, el equipo está con esa ansiedad de poder salir campeón”.

Así, la Franja se mantiene a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final, que saldrá del repechaje de este fin de semana, en donde aseguran que no le temen a ningún equipo.