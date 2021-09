Puebla le juega de tú a tú al que sea: Javier Salas

El Puebla se mide al vigente campeón del futbol mexicano en la jornada del fin de semana en la Liga BBVA MX y el capitán del cuadro camotero, Javier Salas asegura que su equipo le juega del “tú por tú" a cualquier equipo sin importar el nombre o el escudo.

“Creo que hemos demostrado partido a partido desde el torneo pasado que nosotros le jugamos de tú por tú al equipo que sea, nosotros no queremos ser catalogados como se dice por ahí afuera, “el pueblito”, somos el Puebla y es un equipo ganador, con esencia ganadora”, comentó Javier Salas en exclusiva para Azteca Deportes.

Javier Salas tiene pasado en el equipo celeste, conjunto con el que llegó a disputar algunas finales; sin embargo, ahora sólo agradece por el aprendizaje en su etapa con la Máquina y se entrega al cien por ciento con la Franja.

“Fue una etapa de mucho aprendizaje, me tocó jugar cosas muy importantes en ese club que quiero mucho, me tocó jugar finales, me lesioné, me recuperé, entonces le tengo mucho cariño así tipo porque me ayudó mucho personalmente y futbolísticamente a ser la persona y el futbolista qué soy ahora, y siempre estaré agradecido con mucho cariño pero ahora estoy acá en Puebla feliz de la vida, soy el capitán y eso me tiene muy orgulloso de representar un equipo tan histórico”.

La Franja no ha tenido el mejor de los inicios en la primera mitad del Apertura 2021, pero en el seno del equipo confían en que poco a poco irán recuperando la mística y el fútbol que los llevó a las semifinales el torneo anterior y con el objetivo claro de este certamen regresar a la Liguilla.

“Esperamos y obviamente tenemos altas expectativas para seguir adelante mejorar para hacer cerrar con todo el torneo, nosotros somos un equipo que siempre lo ha hecho con esencia muy ganadora, tratamos en cualquier cancha siempre con la intención de ir para adelante con garra para ganar y bueno pienso que estamos para cosas muy grandes”, finalizó.

