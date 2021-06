Pumas presentó a sus nuevos refuerzos para el Apertura 2021

Los Pumas presentaron de manera oficial a sus nuevos refuerzos de cara al próximo torneo (Apertura 2021). Mediante una conferencia de prensa la Directiva universitaria encabezada por el Ingeniero Leopoldo Silva y Jesús Ramírez dieron a conocer a los 5 jugadores que se apuntalaran todas y cada una de las líneas del conjunto dirigido por Andrés Lillini.

Se trata del arquero de 25 años Octavio Paz, quien estuvo sin equipo el torneo pasado, y el ultimo club donde estuvo activo fueron Los Coyotes de Tlaxcala, equipo de la Liga de Expansión.

El ecuatoriano Washington Corozo, un extremo izquierdo procedente del Sporting Cristal de Perú, quien se caracteriza por tener una gran velocidad, ser encarador y tener buen drible además de tener una gran capacidad para generar opciones de peligro y gol.

Los brasileños Higor Meritao y José Rogério, ambos provenientes del Ferroviária en Brasil, equipo de la Liga Paulista (Brasileirao , Serie D).

El ‘Chispa’ Velarde regresa a Pumas

Además del regreso de un viejo conocido, quien llega para fortalecer la parte baja del equipo, Efraín “Chispa” Velarde, proveniente de Mazatlán FC.

“Las expectativas en Pumas siempre van a ser altas, es una institución que tiene que buscar los primeros lugares, sabemos la ideología del club y sabemos que no se cuenta con los recursos económicos que otros equipos tienen, entonces nos tendremos que hacer fuertes como grupo, como familia; sacar buenos resultados y sacar los objetivos trazados que nos ha planteado el cuerpo técnico y la directiva”, expresó Velarde.

Además “El Chispa” aseguró que su regreso a Pumas tiene un objetivo muy claro: el volver a ser campeón.

“Realmente para mí regresar (a Pumas) es un sueño, no todos los jugadores tienen esa posibilidad de hacerlo, esta es mi casa, así lo considero, viví 16 años en esta institución, me tocó inaugurar prácticamente la cantera, hoy que regreso me siento con la misma ilusión de cuando llegue, de cuando era niño, y bueno con muchas ganas de trascender, de aportar mi experiencia y de aportar mi granito de arena donde me corresponda, vengo a competir, vengo a trabajar de la mejor manera y a tratar de transmitirle la mejor al equipo”, finalizo el defensor universitario.