¿Qué necesita tu equipo para avanzar al Repechaje?

Directivos, entrenadores, jugadores y aficionados ya prenden las veladoras para que las combinaciones se den y las matemáticas funcionen y la jornada 17 les regale la posibilidad de estar en el repechaje del futbol mexicano. A continuación veremos qué es lo que necesita cada equipo para amarrar su pase a la siguiente fase.

Cruz Azul, América, Puebla, Monterrey y Santos ya están matemáticamente con su pase amarrado a la siguiente fase del torneo. Tanto la Máquina como las Águilas ya pueden presumir que tiene su lugar de forma directa en los Cuartos de Final del torneo. Sin embargo todavía falta definir a los últimos 2 lugares que tendrán ese pase directo.

PUEBLA:

El conjunto de Nicolás Larcamón está en la tercera posición con 27 puntos, en la última jornada se enfrenta a Santos quien es sexto con 25, de ganar los guerreros sumarían 28 unidades, dejando abajo a los camoteros. En caso de la derrota tendrían que esperar a lo que haga Monterrey que se mide ante Mazatlán y que de ganar rayados también alcanzaría los 28 puntos.

Si gana Monterrey, Rayados sería tercero y Puebla cuarto ya que la diferencia de goles le favorece a los camoteros.









MONTERREY:

Ubicados en el quinto peldaño con 25 unidades se enfrentan a Mazatlán, equipo que llega a esta cita con una racha de 3 partidos sin perder y con la urgencia de sumar puntos ya que son el número 12 de la tabla con 21 unidades. Rayados aspira a terminar como cuarto para concretar directamente su pase a los Cuartos de Final sin necesidad de repechaje, aunque si pierde y Santos vence a Puebla, terminaría como quinto, atrás de los poblanos y guerreros. Y podría quedar hasta sexto dependiendo el resultado del partido entre León y Querétaro, ya que un triunfo para los pazas verdes los colocaría con 26 puntos, uno más que ellos. En caso de que Santos gané y Rayados empate la diferencia de goles les daría el quinto lugar.

LEÓN:

Los actuales campeones del futbol mexicano están en la sexta posición con 23 puntos y a lo máximo que aspiran en la Jornada 17 es cerrar en el cuarto lugar y pasar directamente a los Cuartos de Final si es que Monterrey y Santos pierden y ellos vencen a Querétaro.





TOLUCA:

Toluca marcha como séptimo con 22 puntos y está en una de las posiciones más complicadas ya que al igual que los choriceros Atlas, Chivas y Tigres tienen las mismas unidades. Los de Hernán Cristante cierran ante FC Juárez en caso de conseguir una victoria llegarían a 25 unidades el quinto peldaño sería su máxima aspiración, siempre y cuando ganen con más de 2 goles y mantengan su arco en cero y Santos no anoté contra Puebla.

ATLAS:

Los rojinegros son octavos con 22 puntos necesitan una victoria a como dé lugar contra Necaxa para sumar 25 unidades y de esta manera evitar la última posición de la tabla porcentual, porque en caso de terminar dentro de los primeros 12 y estar en este sitio se le negaría el acceso. El cuadro de Diego Cocca le convendría que Toluca no ganara ante Juárez, y un empate entre Chivas y Tigres sería lo óptimo de esta manera tendría el camino libre para pelear por la sexta posición. Ya que tan solo tiene el colchón de un gol en la diferencia de estos y cualquier marcador abultado lo bajarían de posición.

También le ayudaría que León gane su partido ante Querétaro, ya que gallos suma (21) y en caso de una victoria para ellos y derrota para el cuadro tapatío los bajaría de puestos. Cruz Azul derrote a Tijuana (19) y Monterrey a Mazatlán (21)

CHIVAS:

El rebaño al igual que Toluca, Atlas y Tigres tiene 22 puntos. El cuadro rojiblanco es noveno, además de una victoria le ayudaría que atlas perdiera ante Necaxa.

Y para tener una mejor posición estas combinaciones le jugarían a favor; León gane su partido ante Querétaro, ya que gallos suma (21) y en caso de una victoria para ellos y derrota para el cuadro tapatío los bajaría de puestos. Cruz Azul derrote a Tijuana (19) y Monterrey a Mazatlán (21)

TIGRES:

Tigres tras ganar el Clásico Regio está en la décima posición con 22 unidades, juega contra las Chivas y será vital que les gane ya que es su competencia directa al sumar la misma cantidad de puntos que ellos. Por su parte también les convendría que el Atlas empatara o perdiera ante Necaxa.

Y para tener una mejor posición estas combinaciones le jugarían a favor; León gane su partido ante Querétaro, ya que gallos suma (21) y en caso de una victoria para ellos y derrota para el cuadro tapatío los bajaría de puestos. Cruz Azul derrote a Tijuana (19) y Monterrey a Mazatlán (21)

QUERÉATARO:

Los Gallos Blancos con 21 puntos se juegan la vida o muerte ante León, de ganar llegarían a 24 unidades, pero tendrían que ver los resultados de los partidos entre Atlas vs Necaxa, Chivas vs Tigres y Toluca vs Juárez ya que la mitad de estos equipos tendrá la oportunidad de llegar a los 25 puntos. Por lo pronto que empaten en dichos encuentros sería el marcador perfecto para Querétaro ya que sus competidores de los puestos de abajo a excepción del Mazatlán no los podrían alcanzar aunque ganaran y ellos los pasarían sin problemas.

MAZATLÁN:

Los cañoneros son número 12 de la tabla general, tras la racha de tres partidos sin perder que han ligado, con 21 puntos al igual que Querétaro que está como onceavo, hasta el momento tienen en sus manos mantenerse en la fiesta grande del futbol, siempre y cuando ganen su partido ante Monterrey el próximo fin de semana.



PACHUCA:

Los tuzos con un punto menos que Querétaro y Mazatlán todavía sueñan con entrar a la respesca aunque ellos necesitarían vencer al Atlético San Luis a como dé lugar y que los cañoneros y gallos pierdan, inclusive aunque empataran. Siempre y cuando ellos sumen 3 puntos de lo contrario no hay forma de seguir en el torneo Guardianes 2021.

TIJUANA:

Los Xolos ubicados en el peldaño número 14 de la clasificación con 19 unidades podrían llegar hasta los 22 puntos si vencen a Cruz Azul, aunque tendría que esperar que Querétaro Mazatlán y Pachuca no ganen sus respectivos encuentros.

PUMAS:

Los Pumas de Andrés Lillini con un récord de 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas que suman un total de 18 puntos todavía tienen posibilidades siempre y cuando pase lo siguiente.

-Pumas debe vencer al América, llegaría a 21 unidades y pero por diferencia de goles estaría más arriba que Mazatlán y Querétaro, siempre y cuando estos equipos pierdan sus duelos.

- Además de los Cañoneros y Gallos Blancos, Tijuana y Pachuca deben perder sus partidos correspondientes.

Esto es lo que necesitan los conjuntos para clasificar a repechaje. Suerte con su equipo!