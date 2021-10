¿Qué necesitan los cuatro grandes para acceder a la liguilla?

El actual torneo de la Liga BBVA MX podría colocar a los cuatro grandes del futbol mexicano nuevamente en una liguilla. Con tres jornadas por disputarse, ya comienzan a hacer cuentas para saber sus posibilidades de amarrar el boleto a la fiesta grande.

Tal vez te interese: Jaime Lozano se acerca a dirigir en Japón

La nueva jornada arranca con un solo clasificado

Previo al arranque de la Jornada 15, el Club América, líder del torneo, es el único clasificado. Cruz Azul, con 19 unidades, tiene el hándicap de un partido pendiente, por lo que aún aspiran al liderato, aunque son muy escasas por el gran número de combinaciones que necesitaría.

¿Qué necesita Cruz Azul?

La Máquina aseguraría Repechaje con 2 victorias de los 4 partidos que le restan. Las Chivas, con 18 unidades, aspiran a uno de los 8 lugares de Repechaje, incluso para un lugar directo a Liguilla, aunque con muy pocas posibilidades.

La actualidad de Chivas

El Rebaño Sagrado necesita de 7 puntos en los siguientes 3 partidos para amarrar Repechaje.

Te podría interesar: Michel Leaño tras empate de Chivas: “Que venga Cruz Azul”

¿Cómo clasificaría Pumas?

Los Felinos con 14 puntos, tienen el juego pendiente contra Santos, lo que les abre la posibilidad de aspirar por un boleto a la reclasificación, por lo que deberán aprovechar los tres juegos en casa para poner el pase en sus manos. La última vez que los 4 grandes accedieron a una liguilla fue en el Guardianes 2020, en aquel torneo los felinos fueron los que llegaron más lejos, instalándose en la final.

Los cuatro grandes en 2011

Antes de ello, fue en el lejano Clausura 2011 cuando pudimos ver en Liguilla a los cuatro grandes, y en ese certamen los universitarios lograron quedar campeones.

¿Ilusiona a alguien esta Selección Mexicana? | El Dictado

Liguilla 2021

Recordemos que para este torneo, la Liga BBVA MX reparte 4 boletos directos a la Liguilla y de la posición 5 a la 12 se enfrentarán en una eliminatoria a un solo partido, el cual se jugará en el estadio del club mejor posicionado, enfrentando a los lugares 5 vs 12; 6 vs 11; 7 vs 10 y 8 vs 9 en la tabla.