Ricardo Ferretti decepcionado tras la derrota de Juárez ante Mazatlán

Los Bravos de Juárez del “Tuca” Ferretti perdieron 3-1 en su visita a Mazatlán y con esto se alejaron de puestos de liguilla, el ex técnico de los Tigres habló de la amarga derrota en condición de visitante.

“Decepcionado porque principalmente el primer tiempo no hacemos las cosas que veníamos haciendo y dimos muchas ventajas defensivamente, yo creo que el partido se complica demasiado en el primer tiempo por lo mal que jugamos, ya el segundo tiempo mejoramos considerablemente y tuvimos aproximaciones y naturalmente hubo riesgos calculados, pienso que defensivamente no cumplimos como veníamos cumpliendo los tres juegos anteriores”, dijo el “Tuca”.

También, el estratega de los Bravos, se refirió a la inclusión de Paul Aguilar en el centro del campo.

“Cualquiera que pongas y cometa errores no hay cómo resolver el asunto, tú me hablas de ciertos jugadores y por qué no me hablaste de los tres partidos anteriores en que ganamos y que se cumplió perfectamente y defensivamente”, comentó Ferretti.

Te puede interesar: A esto se dedica Marco Fabián luego de quedarse sin equipo

Mazatlán cortó la racha positiva de los Bravos

Además, el “Tuca” comentó sobre si esta derrota es dar un paso atrás luego de contar con una buena racha de resultados.

“Si, en los tres juegos anteriores yo pienso que el equipo tuvo un buen porcentaje pero no tengo ninguna duda que fue por el buen accionar defensivamente y naturalmente bueno estar jugando fútbol, al atacar uno piensa en que dos están involucrados pero naturalmente hay un cierto grupo que tiene una mayor responsabilidad”, sentenció el técnico de los Bravos.

Al final Los Bravos reaccionaron ligeramente al 76 con gol de Pedro Raúl y dieron algunos trazos de un buen funcionamiento colectivo, pero no le alcanzó para más y terminaron cayendo. Este mismo viernes los Bravos de Juárez de Ricardo el “Tuca” Ferretti tendrá la difícil tarea de enfrentarse a uno rayados de monterrey que vienen de su mejor momento, en partido correspondiente a la jornada 12 de la LIGA BBVA MX.

Te puede interesar: La nueva vida de Nery Castillo fuera del futbol