Ricardo Ferretti respalda a Carlos González pero extraña a Gignac

México. El penalti que pudo cambiar la historia en favor de Tigres ante Santos y que fue fallado por el paraguayo Carlos González no preocupa al estratega felino, Ricardo Ferretti, quien externó su respaldo para el ariete.

“Carlos es una persona madura, un jugador con experiencia de varios años, no creo que tenga que levantarle el ánimo por fallar un penal. André también lo ha fallado, Pelé lo ha fallado, son situaciones del partido. Él llegó para reforzar el ataque, yo creo que ha cumplido bien en estos dos partidos y sé que va a dar el resultado que esperamos”, dijo.

A pesar de la derrota por 2-0 en Torreón, el ‘Tuca’ rescató algunos puntos de lo realizado por su equipo.

“Teníamos el partido controlado, estábamos más cerca del gol nosotros todo el tiempo, antes de que ellos nos anotaran, pero es futbol, hay que meterla y con los errores que tuvimos ellos aprovecharon bien. Yo creo que no se hace un mal partido, pero nos hizo falta el gol”, apuntó.

Con el resultado adverso, los de San Nicolás hilaron una racha negativa de 13 juegos consecutivos sin ganar en el estadio de los albiverdes; sin embargo, esas cifras le dicen poco a Ferretti.

“Es una estadística, así como nosotros de local tenemos las nuestras. Aquí no ha sido nada sencillo sacar un buen resultado. Como el partido de hoy, tenemos para ir al frente y tomar ventaja, pero es una plaza como cualquiera, el resultado no ha sido adecuado”, señaló.

Tigres extraña a André-Pierre Gignac

El brasileño también se refirió a la ausencia de André-Pierre Gignac en el duelo de la Jornada 2: “La ausencia de todo buen jugador afecta a todo buen equipo y aquel jugador que pertenece a la institución y no pueda entrenar y ser tomado en cuenta siempre va a afectar. André es clave para nosotros y hoy, por una lesión, no pudo estar presente”

Además de asegurar que no sabe si el francés podrá estar para la tercera fecha del certamen, el timonel reveló su prioridad en cuanto a rapidez o calidad para la sanación del futbolista.

“Lo único que me va a preocupar de André es que se reponga bien, que se rehabilite y que vuelva a jugar al nivel que está acostumbrado, porque lo conozco y sé que ha sacrificado para poder jugar. Espero que esta vez no sea así. Si él tiene que estar ausente el próximo partido, no pasa nada, no podemos arriesgar la integridad física de ningún jugador”, finalizó.