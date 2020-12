Ricardo Ferretti tiene un nuevo objetivo: Ser campeón del mundial de Clubes

Tigres derrotó en la Liga de Campeones de CONCACAF a Los Ángeles FC de Carlos Vela, con esto Ricardo Ferretti consigió su título número 10 con los felinos, cinco de Liga MX, 1 Copa MX, tres Campeón de Campeones y este de la Confederación, el cual se le había negado en tres ocasiones.

“Un título que logramos, que habíamos intentado tres veces, no lo habíamos logrado, con esto había críticas, situaciones no tan agradables, pero yo creo que hoy el equipo cumple, hace bien las cosas contra un gran equipo que en lo personal me gusta como Bradley dirige, le ganamos un gran rival con gran trato de rival ,presión alta, los muchachos tuvieron el carácter para tener una remontada, que nos da la posibilidad que se nos da para ganar ese título que se nos había negado en tres ocasiones anteriores “ comentó Ferretti.

Además destacó que tratará de darle el mayor respeto tanto al mundial de Clubes que se jugará en febrero en Catar, como a la liga mx, inclusó no descartó en que piensa conseguir el título.

Tigres se preparará al máximo para ganar el mundial de Clubes

“La expectativa es la misma de siempre, respetamos a los rivales, cómo no nos sentimos más, tampoco nos sentimos menos que nadie, va a haber expectativa, comentarios y espero que mi equipo se prepare lo mejor posible para pensar en la posibilidad de ser campeón” sentenció el director técnico.

Agregó que en su paso por Tigres este era el título que le faltaba conseguir, ya que en tres ocasiones habían perdido la final. Pero ahora buscará enfrentar los dos campeonatos con seriedad, a pesar de que será difÍcil reforzarse más.

“Yo creo que lo que tenemos que culminar hoy, es la cereza del pastel que faltaba en la etapa uno siempre quisiera contar con x o z de jugadores para apoyar al equipo, el mes de diciembre las transferencias son difíciles mi directiva me apoya para traer a Carlos González ,el día 8 va a ser complicado y tenemos lo del mundial de clubes tenemos que ver el calendario para ver si podemos además de hacer un buen papel y algo importante en Catar no desatender el campeonato mexicano que a todos nos gusta " comentó Ricardo Ferretti.