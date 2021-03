Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich, dan la cara en Chivas

La derrota que sufrió Chivas el domingo ante América en el Clásico Nacional puso a temblar puestos clave en la dirigencia del Rebaño Sagrado. Sin embargo, la dirección deportiva encabezada por Ricardo Peláez se mantendrá en el cargo, así como el director técnico Víctor Manuel Vucetich a pesar del 0-3 que recibieron en casa contra las Águilas.

Chivas marcha en el puesto 13 de la clasificación con apenas 12 unidades y solo dos victorias en lo que va del torneo. En conferencia de prensa desde las instalaciones del Guadalajara, Peláez, aceptó que la campaña ha quedado por debajo de las expectativas.

“Es dar la cara, tener un poquito de vergüenza, tener un poquito de madre, después de la vergonzosa actuación y de lo que hemos venido arrastrando a lo largo del torneo. No hemos podido ser un equipo competitivo y del tamaño que la afición demanda. No voy a tirar la toalla, ahí está mi renuncia, yo no voy a exigir un finiquito, el presidente lo sabe y con eso me basta, el día que me tenga que ir, me tengo que ir sin cobrar un centavo”, expresó el directivo de Chivas.

Ricardo Peláez aseguró que cada una de las personas que labora en la institución rojiblanca está en constante evaluación, y que una vez que termine la participación de Chivas en el torneo se tomarán determinaciones. Por lo pronto le dio el voto de confianza a Vucetich para mantenerse al frente del equipo.

“Es el primer torneo que inicia, el pasado no lo pudo iniciar completo, su trayectoria como un técnico ganador y exitoso, gestionadora de talentos en diferentes instituciones. Hay una trayectoria que lo avala y creo que es el técnico indicado. Esto es de resultados, la gente exige y demanda resultados, si no los entregamos nos tendremos que ir, así de sencillo. Tenemos un buen plantel y confío en los jugadores que tenemos, ojalá que sepamos juntos tomar las decisiones que se requieren para lograr los objetivos que nos hemos trazado y salir adelante”, expusó Pelaéz.

Vucetich cree que sus jugadores están expuestos a desatenciones

Por su parte, el entrenador rojiblanco, comentó que hay factores externos que generan ciertas distracciones entre el plantel que no les han permitido tener un desempeño óptimo en el terreno de juego.

“Observamos ciertas distracciones, falta de concentración en un partido de fútbol y los detalles que se muestran eso nos da la respuesta de lo que puede estar pasando en el comportamiento de algunos elementos. Son jóvenes y por supuesto que tiene muchas distracciones, en cualquier aspecto, es muy fácil que se distraigan y a lo mejor no entiendan los compromisos que deben de asumirse en estas instancias, ahí es algo que tenemos que evaluar día con día”, destacó el director técnico.

Chivas no tendrá partido de la jornada 12 este fin de semana debido a que la visita a Monterrey fue reprogramada debido a la participación de 6 jugadores en el Preolímpico de Guadalajara. El siguiente compromiso de Guadalajara será contra Santos el 4 de abril como parte de la fecha 13.

Ricardo Peláez dio a conocer que Cristian Calderón solo tuvo un golpe en el pie en la parte final del partido contra América, por lo que queda descartada una fractura del quinto metatarsiano que se temía en un inicio.