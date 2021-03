Vucetich, apenado por el accionar de las Chivas

El director técnico de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, no ocultó su malestar después de la derrota por 0-3 en el Clásico Nacional ante las Águilas del América, y reconoció que sus cambios no funcionaron y el actuar de sus jugadores no fue el óptimo ni en términos futbolísticos ni en actitud.

“Sin duda esta fue una exhibición mala, estamos apenados porque no tuvimos el carácter y en ese sentido (fue un partido) bien ganado por parte del América, que nos superó", dijo el Rey Midas, quien podría tener los días contados al frente del Guadalajara, pues el equipo, tras once partidos, ha quedado fuera de la zona del repchaje, un puesto por debajo de los Tigres, que en este momento tendrían el último boleto para la repesca.

“Es una de las derrotas más dolorosas que he tenido, el accionar del equipo fue malo en todos los sentidos, empezando conmigo y con todo el plantel”, admitió el experimentado técnico, y quien llegó en sustitución de Luis Fernando Tena, echao también por malos resultados.

Si Vucetich permanece al frente de las Chivas en los próximos días, ya sabe por dónde empezar para preparar su próximo partido, que sería en contra de los Rayados de Monterrey, después de la Fecha FIFA.

“Es nuestro talón de Aquiles no hemos encontrado la forma de contrarrestar el juego aéreo”, subrayó el timonel, luego de que su equipo recibiera los dos primeros goles por la vía del balón parado, ambos sellados con la cabeza por el delantero mexicano Henry Martín.

La crisis de resultados de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara han caído en una crisis de resultados. Antes de este partido únicamente habían ganado uno de los últimos cinco encuentros, empatando los otros cuatro.