Carlos Salcido revela que se desmayó cuando estuvo en el PSV

Uno de los defensas históricos del futbol mexicano, Carlos Salcido tuvo un paso lleno de éxitos en Europa, sin embargo no todo fue color de rosa para el mexicano al inicio de su carrera con el PSV Eindhoven.

El ex futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara confesó que pasó momentos muy difíciles cuándo fichó con el PSV Eindhoven de la Eredivisie, pues sufrió para adaptarse en varios aspectos, físicos, mentales y de alimentación.

Aunque no se sintió preparado, Salcido sabía que era una buena oferta y no la podía rechazar, pues estaba en un momento en el que brillaba con luz propia, tras las buenas actuaciones con la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones del 2005 y la Copa del Mundo de Alemania 2006.

¿Por qué se desmayó Salcido en el PSV?

El ex defensor mexicano platicó que un tema importante a su llegada a Países Bajos fue la alimentación, pues sufrió mucho en ese aspecto, tanto que las consecuencias se reflejaron su rendimiento con el equipo de Eindhoven.

“Nunca me he sabido hacer ni un huevo, dependía por completo de mi señora. Si ella no me da de comer, soy de esos que se malpasa. Empecé a ir a estos lugares de las hamburguesas. Me comía tres, cuatro y dizque lleno, los primeros días aguantas”, declaró Salcido.

Continuó: “Me desmayé en un entrenamiento y ahí solté la sopa, no me estoy alimentando bien, los entrenamientos son fuertes, estamos en pretemporada, y es ahí cuando el club sabe”.

Jefferson Farfán fue factor para que Salcido triunfara en el PSV



El peruano Jefferson Farfán fue clave para que Carlos Salcido siguiera en el equipo, pues en ocasiones lloró por extrañas a su familia y estar lejos de México, el seleccionado inca lo motivó a continuar con su sueño en el “Viejo Continente”.

“Una noche estaba hablando con mi señora desde mi hotel de Holanda, yo estaba llorando que me quería regresar y mi señora diciendo “no Cab…”, es su meta, su sueño, nada es fácil, ya pronto estaremos allá", reveló el nacido en Ocatlán, Jalisco.

En esos momentos de intranquilidad, Farfán un buen día le dijo a Salcido: ‘”Cab…”, vámonos a cenar, conozco un restaurante español, en palabras del ex jugador azteca, la “Foquita” fue su ángel de la guarda en ese entonces.

