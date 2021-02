Santiago Ormeño : “No tengo aún ninguna invitación formal de la Selección Azteca”

El jugador del Puebla Santiago Ormeño, habló en conferencia de presa sobre un posible llamado a la Selección Nacional:

“Pues creo que ya lo he dicho muchas veces y hasta el momento no tengo ninguna invitación formal, de ninguna selección, seguiré demostrando lo que tengo para poder ser tomado en cuenta si es que tengo que decidir”, dijo Santiago Ormeño.

También se animó a hablar sobre su rendimiento en el torneo y la comparación con los números de Javier “Chicharito” Hernández:

“Son extraordinarios jugadores, ahora voy a verlo por pura curiosidad, pero tratamos de dar lo mejor en la cancha y eso no significa que alguien haga las cosas mejor que el otro”

Además, Santiago Ormeño comentó sobre el polémico arbitraje de la Liga BBVA MX:

“Ser un árbitro no es nada sencillo como mucha gente cree, admiro su trabajo y creo que si cometen errores es normal, el manejo del VAR a veces es raro, hay acciones en las que marcan penal y en otras no , la verdad desconozco que se toman decisiones que uno podría cuestionar, pero la liga quiere llevarlo a cabo correctamente”

Para el futbolista de la Franja, llegar a un club grande no es factor para ser llamado a la selección azteca:

“El tema mediático creo que puede influir de alguna manera pero estoy seguro que los que juegan en equipos grande han hecho algo para estar ahí, al final no importa en el equipo que estés mientras tengas un buen rendimiento, no creo que eso sea algo por lo que no te llamen”

Piensa el siguente rival

Ormeño comentó sobre su próximo rival en el torneo, los Gallos Blancos del Querétaro:

“Querétaro me gusta mucho como juega, los enfrentamos en pretemporada y sé que será un partido complicado y tenemos que confirmar el buen rendimiento que estamos teniendo”

Concluyó refiriendose a su reto con la cuota goleadora en el actual certamen:

“Uno siempre se pone objetivos y en lo personal espero superar las marcas y el número que yo me puse para este torneo fueron 10 goles”