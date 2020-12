Siboldi se marcha del Cruz Azul tras el nuevo fracaso celeste

El entrenador Robert Dante Siboldi anunció esta mañana su salida del equipo Cruz Azul, luego del resultado sufrido el domingo en el que quedaron eliminados en Semifinales a manos de los Pumas tras llevar una ventaja de 4 goles.

El timonel, a través de redes sociales divulgó un mensaje en video, en el que sostiene que tras platicar con su familia y cuerpo técnico, deja la institución en la que ha cumplido dos ciclos, uno como futbolista y la que termina este 11 de diciembre como entrenador.

Recalcó que en el juego de ida de esta serie de Semifinales, Cruz Azul superó a Pumas, pero que en la vuelta fue Pumas el que logró sobreponerse. Indicó que quien sabe de futbol entiendo que en una serie a 180 minutos todo puede pasar y defendió su planteamiento en ambos duelos apelando a que no quiso manejar el marcador.

“Quiero comunicarles que luego de analizar lo sucedido recientemente. Tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico he decidido dar un paso de costado, quiero mucho a la institución, la defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón. En la Semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En la ida los superamos y en la vuelta nos superaron, pero quien sabe de futbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Quiero dejar en claro que en los dos partidos el planteamiento fue para ganar. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres”.

Con un tono serio respecto a su decisión y forma de pensar, Siboldi aunque ya no forma parte de Cruz Azul tras renunciar, defendió a los jugadores en su mensaje.

“Dieron todo para ganar. No puedo permitir que se cuestionen los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no puede demeritar lo hecho en el año pese a las vicisitudes que ocurrieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime (Ordiales) staff y colaboradores en la estadía en el club. Les deseo mucho éxito en la Concacaf y que logren representar a México en el Mundial de clubes. Un saludo”.

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

La reacción de Siboldi, se dio tras señalamientos de la directiva

la salida de Robert Dante Siboldi se dio en el marco de las declaraciones fuerte que dio ayer el directivo, el Ing. Víctor Manuel Velázquez Rangel.

“La peor derrota en la historia del equipo durante la vuelta de semifinal el domingo pasado, nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo. Nunca más se encarará un planteamiento táctico con la mediocridad de evitar la derrota”.