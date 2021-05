Toluca se va con sabor amargo de la liguilla

México. El Toluca se va con un sabor amargo tras quedar eliminado en los cuartos de final ante Cruz Azul. En especial, el técnico Hernán Cristante quien se fue inconforme tras perder una ventaja ante el líder general del Clausura 2021.

“Sabíamos que iba a ser complicado, en aspectos haber llegado a esta instancia con un gran equipo, nada me deja agradecido con los chicos y orgulloso del plantel. No solo le competimos a los grandes, lo de hoy duele, nadie se va contento, uno siempre aspira a algo más. Se había controlado el partido, digno de liguilla, enfrentamos a un rival que hizo muchos puntos, muchos partidos ganados, me deja tranquilo esto”.

El técnico del Toluca sabe que buscarán una revancha para el siguiente semestre en la LIGA BBVA MX.

“Se está buscando dar un soporte más al equipo, ver más la evolución, la reestructura que comenzó en enero e ir fortaleciendo zonas más allá del problema porcentual, tenemos que hacerlo digno del fútbol mexicano. Así nosotros tenemos que comportar el promedio, es algo circunstancial y hay que recuperarlo. Toluca no puede estar con el promedio tan bajo sino como un equipo grande”.

El timonel de los Diablos Rojos dio sus apuntes tras la eliminación ante Cruz Azul, con un gol de penalti en los últimos minutos.

Hernán Cristante orgulloso de la entrega de sus jugadores

“Antes del penal no se veía por dónde te podía lastimar, no de cosas tácticas, si no de futbol, en el afán de un rival, un par de lesiones al final llegan con dudas porque en ese bajón dos jugadores se resintieron, pero es lo que hay que ajustar en la estructura. Ver consecuencias, pero nada, tendré que evaluar en qué me equivoco y que dejo de hacer hoy. Entendí algo y me quedó claro como dice el tango”, apuntó Cristante.

Finalmente, el técnico de Cruz Azul, poco pudo recriminar para sus dirigidos en estos cuartos de final del Clausura 2021.

“Mira la realidad es que entregaron todo, orgulloso de tener el plantel, les di las gracias terminando. El equipo no bajaba de la posición ocho, se debió a un gran trabajo de mi cuerpo técnico, de ellos hicieron un buen torneo, me siento tranquilo dieron lo que tenían, a veces te toca bailar con la más fea, como dicen en el argot, pero te ponen en ciertos planos adversos, y se consigue un buen torneo”.

Así, tras caer ante el primer lugar de la LIGA BBVA MX, el Toluca se despide del semestre en este Clausura 2021, luego de perder una ventaja de 2-1 en el duelo de ida.