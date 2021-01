Un equipo histórico de Italia tendría en la mira a Uriel Antuna

Los ojos del futbol de Italia han volteado a México, pues Uriel Antuna estaría en la mira del Napoli, escuadra donde milita Hirving el “Chucky” Lozano, así lo reveló Sergio Lugo Barrón, quién los asesora en el seguimiento del elemento de Chivas desde hace meses.

“Checo” Lugo habría mantenido conversaciones con Víctor Manuel Vucetich para enterarlo de la posibilidad de emigrar al viejo continente, según información del Universal Deportes.

“Ya el primer paso se dio con su técnico, el segundo es contactar al representante y yo hablar con él y Antuna, para ver si les interesa y que el club y Vucetich den luz verde, porque no me puedo brincar ni a Vuce (Víctor Manuel Vucetich), ni representante ni club”, mencionó el ex futbolista del Rebaño Sagrado.

“Checo” dijo que ya hay algunas instrucciones para la posible contratación a la Serie A, pero su eventual llegada estaría sujeta a evaluación, es decir su desempeño en este Guardianes 2021 de la Liga MX.

Uriel Antuna ya jugó en Europa

El mediocapsita ofensivo del Guadalajara ya tuvo experiencia en Europa, pues en 2017 ficho por City Football Group, empresa dueña de varios equipos de futbol, entre ellos el Manchester City, equipo que lo cedió al Groningen de la Eredivisie, donde jugó 20 partidos.

En 2019 fichó para el Galaxy de los Angeles de la MLS, club donde se mostró mucho y llamó la atención de equipos mexicanos, entre ellos Chivas de Guadalajara, equipo que en 19 buscó los servicios del “Brujo” en una operación cercana a los 12 millones de dolares.

Antuna y su trayectoria en la selección mexicana

En 2017 tuvo su primer llamado a selección mayor, pues ya había tenido unproceso formativo en selecciones menores, fue convocado a la Copa del mundo de la especialidad Sub 20 en 2018. En el proceso de Juan Carlos Osorio, solo tuvo dos disputó dos partidos, y con Gerardo Martino ha tenido contadas convocatorias en este proceso.