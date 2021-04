Uno de los últimos títulos de Chivas vino en Repechaje: Toño Rodríguez

Chivas se enfrenta a Xolos de Tijuana en Guadalajara, partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga BBVA MX, un encuentro donde se juegan más que tres puntos, pues una victoria en su estadio significaría oxígeno puro para Víctor Manuel Vucetich y meterse de lleno en los puestos de reclasificación. El portero Toño Rodríguez sabe que una vez instalados en el Repechaje todo es posible, incluso levantar el título.

“Nosotros vamos un partido a la vez, no podemos pensar en Tigres aquí en casa sin antes enfrentar a Xolos, no podemos pensar en el Clásico Tapatío, sin antes enfrentar a Xolos, todo es un partido a la vez, un juego a la vez, sabemos del formato de torneo que tenemos y sabemos de las posibilidades que tenemos de entrar a Repechaje, uno de los últimos campeonatos de esta institución vino por medio de un Repechaje, hay que trabajar un día a la vez y mientras jugamos en Chivas tenemos que buscar siempre ganar”, aseguró Toño Rodríguez.

Te puede interesar: Cruz Azul y América los primeros clasificados a la liguilla

Chivas se ubica en el lugar 15 de la Tabla General con 13 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas y son conscientes que el margen de error se ha terminado en la parte final del campeonato.

“Nosotros tenemos que tener un buen cierre de torneo, te repito estamos todos sobre evaluación, nos quedan cuatro partidos, no sabemos qué vaya pasar, no sabemos si entramos a Liguilla o peleamos por el título, no sabemos, no podemos irnos pasos adelante de los que tenemos, y ahorita tenemos que trabajar en lo que es ganar y sacar la mayor cantidad de puntos en los cuatro partidos que quedan”, agregó el portero de Chivas.

Te puede interesar: Oficial: Así quedaron las semifinales de Champions League

A Chivas aún le queda un partido pendiente

Chivas aún tiene un partido pendiente ante Rayados de Monterrey, encuentro correspondiente a la Jornada 12, situación que los mantiene con amplias posibilidades de entrar a la Fase Final del Torneo, conscientes de que un equipo como Chivas siempre tiene que estar peleando un campeonato y tienen que ser capaces de revertir la situación.

“Tenemos que saberlo afrontar, alrededor de lo que he vivido en esta institución, me ha tocado pelear campeonatos y pelear descensos, tenemos que trabajar fuerte y al final de cuentas todas las etapas no sirven y como grupo, no nos gusta estar en dónde estamos, y estamos trabajando para salir de ahí, más que una explicación, necesitamos ocuparnos en lo que realmente vale la pena que es el día tras día”, puntualizó Rodríguez.