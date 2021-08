El aspecto que le quita el sueño a Juan Reynoso y Cruz Azul

Tras cinco jornadas del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX, no es el inicio de torneo que esperaban en Cruz Azul, en especial tras el empate 1-1 de última hora que le sacó Rayados de Monterrey este miércoles en el Estadio Azteca.

Así lo reconoció Juan Reynoso, técnico de la Máquina, en la conferencia de prensa posterior al juego. Aunque no quiso decir cuáles son los aspectos en los que más fallaron sus dirigidos.

“Sí, hay detalles finos, hablarlos públicamente no es mi estilo. En la autocrítica sabemos que hay cosas por corregir, con el video algunas se rectificaran, pero lo importante es que estamos en la retroalimentación constante para seguir creciendo como equipo”, aseguró el peruano.

La actuación del silbante no pasó desapercibida para el estratega peruano. Y es que la tarjeta roja para Ignacio Rivero causó mucha polémica, además de que influyó en el trámite del encuentro ante los Rayados de Javier Aguirre.

“El partido fue cambiando, en el segundo tiempo fuimos superiores hasta la expulsión. Para mí Jorge Pérez Durán es del top 3 del arbitraje mexicano, pero esa evaluación la hacen ustedes (prensa). Me hubiera gustado que se jugara con más fluidez”, aseveró el entrenador campeón en el Guardianes 2021.

Finalmente, Reynoso no es alarmista con el momento que vive Cruz Azul en un certamen en el que todavía no ha podido contar con todo el plantel completo.

“La evaluación se hará al final del torneo, hoy apostamos al partido a partido, recuperando a los jugadores, para encontrar su mejor nivel individual, eso es lo que más hoy nos quita el sueño. Tenemos que entrenar jugando, cuando tengamos el equipo completo nos veremos mejor”.

En Monterrey aseguran que fue un marcador justo

Por lado de los regiomontanos, el empate de último minuto con gol de José Alvarado tuvo un mejor sabor, aspecto que señaló Javier Aguirre en la conferencia de prensa.

“Como se presentaron las circunstancias creo que el empate es justo, fue un partido táctico, trabado. No es fácil, es un equipo que juega bien al futbol, son los campeones, a juzgar por las oportunidades, sí es justo, la verdad”, aseguró el exentrenador del Atlético de Madrid.

El “Vasco” también apuntó que trabajaron el partido para ganar, a pesar de que hace mucho Monterrey no puede derrotar a Cruz Azul en su casa.

“Problema tengo para juntar once, a uno lo tuvimos que bajar del partido. Estamos juntando al equipo con altibajos, y hubo ocasiones en que Cruz Azul fue mejor”.

Así, ambos clubes se van con un punto y ya piensan en preparar sus próximos juegos del fin de semana ante Atlético San Luis y Chivas, respectivamente.