Walter Montoya está a muerte con Cruz Azul

Walter Montoya vive su segunda etapa como jugador de la ‘Maquina’ de Cruz Azul y de la mano de Juan Reynoso ha encontrado la regularidad y “confianza” que le hacía falta para mostrar su mejor versión en el futbol de la Liga BBVA Mx. Incluso el delantero argentino aceptó que quiere “dejar todo por este escudo” para continuar por el camino de la victoria y alcanzar la ‘novena’ que tanto se les ha negado.

Sin embargo, al momento la mirada del equipo está en el partido que viene este sábado ante Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2021.

“Quedan los partidos más difíciles, porque para entrar a Liguilla estos partidos que quedan, serán importantísimos para lo que va a ser la Liguilla, entonces por eso digo que serán los juegos más difíciles, para cerrar bien y avanzar a la otra fase”, dijo en conferencia de prensa el jugador de Cruz Azul.

“San Luis tiene lo suyo y nosotros lo nuestro, estamos enfocados en hacer lo mejor, a quién le toque y estamos trabajando al fuerte. No hay que desestimar a nadie. Nunca desmerecemos a nadie y ahora no será la excepción. Con todos los equipos debe ser igual y así afrontamos este juego. Nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro y ya se verá el resultado”, agregó.

Juan Reynoso le regresó la confianza:

Con la llegada de Juan Reynoso, Cruz Azul tuvo un cambio considerable y aunque los primeros encuentros fueron difíciles para la ‘Máquina’, al momento los ‘Celestes’ marchan como líderes de la Liga BBVA Mx y lograron empatar el récord de 12 victorias consecutivas en el campeonato del futbol mexicano que tanto León y Necaxa también ha logrado.

En el caso de Walter Montoya, Juan Reynoso ha sido el vendaval que necesitaba para levantarse y obtener “confianza” de nueva cuenta, puesto que gracias al técnico peruano, Montoya decidió quedarse como jugador de Cruz Azul.

“He pasado por otros técnicos que te pasaban la mano por la espalda y te hacía creer que todo va bien y no era así. Con Juan eso no pasa, todos de la misma manera, los que juegan pocos minutos como los que no juegan nada o juegan mucho. Esa es la gran diferencia de Juan, yo estoy súper agradecido porque yo no sabía si quedarme o no, porque él confío en mí y por eso me quede”, confesó Walter Montoya en conferencia de prensa.