Xolos buscará trabajar a marchas forzadas por vergüenza deportiva

El empate entre Querétaro y Xolos por marcador de 1-1 de este jueves, les sirve de poco a ambos clubes, en especial para los fronterizos que tras 13 jornadas se mantienen en el último lugar de la tabla.

Sebastián Méndez , quien debutó en este partido como técnico del Tijuana, habló en conferencia de prensa de que esperan pronto salir de dicha posición para recuperar el orgullo de la institución.

“Hoy intentamos jugar más simple, por el momento deportivo vamos a salir adelante, hay que crecer, en el inicio hay que crecer como equipo para terminar el torneo en una posición más alta, pero a nadie le gusta estar en este lugar por vergüenza deportiva”.

El estratega de los Xolos reconoció que llegó a un equipo que está pasando por una situación muy complicada y que en el duelo ante los Gallos, pudieron sacar otro resultado.

“Nos encontráramos con un muy buen club, pero están pasando por una mala racha. En referencia al partido, sabíamos cómo nos iba a jugar Querétaro, estuvimos bien parados y pudimos ponernos en ventaja.

Finalmente Méndez, señaló que el segundo tiempo, ya no pudieron controlar las condiciones del encuentro.

“Nos quedamos sin posibilidades de cambios, estaba el equipo cansado, no se puede cerrar el partido, también sí tuvimos situaciones y como se empató se pudo haber perdido y ganado”.

Del lado del Querétaro, el entrenador Leonardo Ramos terminó con más esperanzas de cara al cierre del Apertura 2021 . Incluso durante la conferencia, aseguró que sus dirigidos disputarán la fase final del futbol mexicano.

“Que bueno que se vea afuera lo que ha mejorado el equipo, en todas las líneas. En el correr de la noche haré un desglose de todo, me voy conforme porque tengo la idea de seguir mejorando y el segundo tiempo solo debo agradecer a los jugadores por su entrega para jugar como se jugó, mano a mano y vamos a seguir mejorando y no tengo dudas que este equipo va a calificar a la Liguilla”.

Querétaro confía en entrar

Los Gallos se ubican actualmente en la posición número 16 de la clasificación general, con 12 puntos. Y en estos momentos, se encuentra a dos unidades de las Chivas, equipo que está en el lugar décimo segundo, el último que da boleto a repechaje.

No obstante, Ramos no quiso hablar mucho del polémico arbitraje de este compromiso disputado en La Corregidora y se queda más con lo futbolístico.

“El VAR transformó el futbol en otra cosa y vuelvo a decir lo mismo, para mí sería fácil hablar del arbitraje. Nosotros no pudimos meter la pelota, como dije también me quedo con una enseñanza del primer tiempo y en el segundo tiempo me quedo más tranquilo”.