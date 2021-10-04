Dije que quería irme desde el mes de Julio: Mbappé

París, Francia. El joven astro francés Kylian Mbappé declará que pidió al Paris Saint Germain (PSG) salir del equipo en el mes de julio pasado para que pudieran ingresar una indemnización por su traspaso y hacer así un favor a un club que le ha "aportado mucho".

Mbappé en entrevista con la radio RMC Sport difundida en parte el día de hoy afirma, "Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad".

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"Hice bastante pronto para que el club pudiera adaptarse", añadió el atacante francés.

En la entrevista que será difundida de forma íntegra este martes, Mbappé niega que esperara a la última semana del cierre del mercado de fichajes para anunciar su deseo de salir del PSG.

"Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran 'viene la última semana de agosto', porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme", apuntó el jugador que en diciembre cumplirá 23 años.

Mbappé quería salir en buenos términos del PSG



Mbappé asegura que quería salir en buenos términos del PSG y que el equipo parisino tuviera un beneficio.

"Es un club que me ha aportado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y lo sigo siendo (...) Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: 'si no queréis que me vaya, me quedo'", difundió el jugador parisino.

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"Escuché decir que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quería hablar más con Leonardo (director deportivo del PSG), no es cierto. Me dijeron 'Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente'", señala el futbolista de la selección francesa.

MBappé, cuyo contrato acaba al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con otro club a partir de enero próximo, estuvo a punto de marcharse al Real Madrid.

El Real Madrid ofreció 180 millones de euros, similar a lo que el PSG pagó por Mbappé en 2017 al Mónaco, pero los dueños cataríes del club parisino la rechazaron.

Con información de EFE