La Ligue 1 no es el mejor campeonato del mundo: Kylian Mbappé

París, Francia. Fuertes declaraciones del astro francés Kylian Mbappé en entrevista publicada este martes por la revista Esquire España donde señala que la Ligue 1 de Francia “no es el mejor campeonato del mundo”, aunque se siente responsable de “ayudar a que esta liga crezca”.

El atacante del Paris Saint Germain (PSG) se define como “un atacante moderno que puede jugar en cualquier sitio”, señaló que sus ambiciones como futbolista son “ganarlo todo” y que en una profesión como la suya, en la cual hay una constante presión sobre los protagonistas, para él: “el día a día es fácil”.

Mbappé se dice “Soy el mejor” al entrar a la cancha

“En el futbol de alto nivel, nadie te hará un hueco ni te dirá que eres capaz de hacer cosas. El ego, el amor propio, no es solo un capricho de las estrellas, es también la voluntad de superarse, de dar lo mejor de uno mismo”, apuntó Mbappé que agregó que al entra a la cancha se dice a sí mismo: “Soy el mejor”.

Messi y Cristiano Ronaldo están en otro nivel: Mbappé

Mbappé admite que su ahora compañero del PSG Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo están aún por arriba de los demás jugadores.

“Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables, han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios”.

Mbappé le explicó a Neymar “La mentalidad francesa”

El astro francés habló sobre su relación con el brasileño Neymar al cual le tuvo que explicar “la mentalidad francesa”.

“En Brasil son más festivos, en Francia más serios, aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones, la gente pensará que (Neymar) descuida al PSG porque juega al póquer y creo que él ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él porque lo vivió como una afrenta. Cuando llegó pusieron su cara en la Torre Eiffel y seis meses después le preguntan que por qué juega al póquer. En Francia, la gente sabe lo que tienes pero no necesita verlo. Solo quieren verte jugar al futbol, sonriendo”.

“No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar": Mbappé

Mbappé también tuvo palabras sobre la selección de Francia y de la Copa del Mundo Rusia 2018 donde fue campeón.

“Tener una plantilla joven nos ayudó a encarar este torneo con mayor tranquilidad. Además un equipo de futbol no necesariamente es un grupo de amigos. Estábamos totalmente despreocupados, éramos solo un grupo de compañeros (...) Igual que el panadero no se lleva bien con todos los panaderos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar”, concluyó la joven estrella del futbol francés.

Con información de EFE