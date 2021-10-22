Ronaldinho opina sobre la llegada de Messi al PSG

El ex futbolista Ronaldinho visitó esta semana al PSG y en el marco del encuentro ante el Leipzig, el brasileño se encontró con Lionel Messi en el campo de juego, fundiéndose en un abrazo que hizo eco en el mundo del futbol. Ahora, ‘Dinho’ ha explicado que ver a Leo en París le causa una “grata sorpresa”, la cual seguramente no comparten los miles de aficionados culés.

Ronaldinho tuvo su mejor momento en el futbol mundial jugando con el Barcelona, en donde vio debutar a Lionel Messi como profesional y de hecho él le asistió para su primer gol.

Ronaldinho acotó a ‘Le Parisien’ que en Barcelona se sabía de un jugador joven de nombre Lionel Messi que tenía facultades y ha recordado que una vez integrado al equipo, vio todo el potencial.

“Cuando llegué con el Barcelona (2003), ya se estaba hablando de un joven fantástico como era Lionel Messi. Y, después cuando entrenamos juntos, vi toda su calidad. En los partidos y en cada entrenamiento vimos que era un jugador diferente. Fue un placer verlo”, acotó el Balón de Oro en 2005.

Ronaldinho y el placer de ver a Messi en el PSG

El brasileño que marcó una época en el futbol mundial con su calidad, goles, regates, jugadas de fantasía y sobre todo con su sonrisa, indicó que no esperaba que Messi se fuera del Barcelona, pero fue franco al decir que es grato verlo en París.

VIDEO: EL ENCUENTRO DE MESSI Y RONALDINHO

“Estoy muy feliz de verlo en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que nunca pensé en mi vida. Estaba seguro de que culminaría su trayectoria en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me atrae el PSG fue una buena sorpresa pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona”, subrayó Ronaldinho.

Cree que Messi puede ganar la Champions con el PSG

Finalmente Ronaldinho afirmó que con el plantel con el cual cuenta el PSG, reforzados con Messi y otros jugadores, es posible que ganen la Champions League, aunque aceptó que necesitan tiempo para aprender a jugar juntos y obtener todo el potencial.