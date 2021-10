Pochettino estuvo dispuesto a todo para contar con Messi

Mauricio Pocchettino, actual entrenador del París Saint Germain , se sentó ante los micrófonos y reveló cómo fue el momento en qué se enteró de que existía la posibilidad de que Lionel Messi se uniera su plantel. El entrenador rosarino, confesó cuál fue su reacción ante la pregunta de si le interesaría contar con su paisano y su respuesta fue una joya.

“A mí me llamó Leonardo (director deportivo del club) y me dice: ´Está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta? ´. Lo bueno fue que Leonardo me llamó para preguntarme. Yo digo: ´Es una pregunta, me está preguntando o qué…´Pensé que era una broma, ¿no? Claro. ´ ¿Qué te parece? Está la posibilidad de que venga Leo. ¿Sí o no? ´ ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Tengo que manejar la van?”, fue el diálogo entre ambos personajes.

Tras dejar en claro que estaba dispuesto a irse manejando hasta Barcelona para recoger al futbolista, contó que después de esa llamada comenzaron las negociaciones express para lograr la contratación más sonada de este milenio.

“Poche” contó detalles de sus primeros momentos con el argentino

Sobre la primera charla que sostuvo con Lionel Messi , y sobre cómo es contar con él 10 argentino en el día a día, esto dijo Mauricio Pochettino: “Tuvimos una conversación de lo más normal. Él ya tenía una idea muy clara de lo que era PSG y París. Es muy difícil imaginar a esta clase de jugadores entrenando delante de ti. Encantados de ver la calidad que tiene, la tranquilidad que tiene, ver cómo se comporta, es un placer tenerlo en el equipo”.

Te puede interesar: El Paris-Saint Germain ya eligió a su nuevo “Mbappé”

Por otro lado, hace unos días Diego Pablo Simeone expresó que durante tres horas tuvo la esperanza de que Messi jugara en el Atlético de Madrid y, que incluso, llamó a Luis Suárez para que tanteara el terreno. Para Pochettino es natural que Lionel Messi con la carta de libertad en mano, haya generado que en muchos clubes se ilusionaran por contar con sus servicios.