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Así quedó la tabla de goleo individual tras la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Henry Martín y Salomón Rondón marcaron esta jornada y parecen definir el Apertura 2026

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Toluca
Henry Martin celebrates his goal 2-2 of America during the 15th round match between America vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 31, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Escrito por: Francisco Fernández

Henry Martín convirtió dos goles este fin de semana, pero Salomón Rondón hizo lo propio en sus respectivos partidos de la Jornada 15 y se separó por cinco tantos en la carrera por conquistar el título de campeón de goleo individual del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

  1. Salomón Rondón | Pachuca - 15 goles
  2. Henry Martin | América - 10 goles
  3. Juninho | Pumas - 9 goles
  4. Juan Brunetta | Tigres - 8 goles
  5. Federico Viñas | Toluca - 8 goles
  6. Julián Carranza | Necaxa - 7 goles
  7. Óscar Estupiñán | Juárez - 7 goles
  8. Lucas Ocampos | Rayados - 7 goles
  9. Alfondo Alvarado | León - 6 goles
  10. Hugo Cuypers | Rayados - 6 goles
  11. Alí Ávila | Querétaro - 6 goles
  12. Miguel Borja | América - 6 goles

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Salomón Rondón sigue imparable

Los goleadores siguen sumando, pero Salomón Rondón se mantiene como el líder absoluto de la tabla de goleo individual del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX después de 15 jornadas, tras haber convertido un par de anotaciones este fin de semana en la victoria del Pachuca ante los Tigres de la UANL.

Por su parte, Henry Martin es el mexicano mejor ubicado en la tabla y llegó a los 10 goles esta jornada, gracias a su doblete ante el Toluca, pero se queda a cinco tantos de Rondón.

A falta de dos fechas por disputarse, luce sumamente complicado que alguien le pueda arrebatar al venezolano el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX y repetirá el título como ya lo hizo en el Clausura 2024.

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