Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos en busca del título si HOY domingo 25 de octubre terminara el Apertura 2026

Tres jornadas restan por disputarse de la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y aun no hay ningún clasificado para la Liguilla, con siete puntos de distancia entre el octavo y el primero y nuevo unidades en disputa que podrían cambiar el panorama para lo que resta de la campaña.

Liguilla al momento tras la Jornada 14 del Apertura 2026

(1) América vs Tijuana (8)

(2) Cruz Azul vs Rayados (7)

(3) Chivas vs León (6)

(4) Atlas vs Toluca (5)

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El América sufrió su segunda derrota del torneo tras caer este domingo ante el Pachuca y con ello dejar escapar la oportunidad de convertirse en el primer clasificado para la Liguilla.

Por su parte, el Cruz Azul fue el único equipo que logró ganar sus tres partidos de esta doble jornada y con ello escaló hasta la segunda posición de la tabla, desplazando a las Chivas con las que está empatadas en unidades.

El Querétaro se desinfló en este cierre de campeonato y sufrió tres derrotas consecutivas que lo han sacado de la zona de Liguilla, mientras que Santos Laguna vio terminada su racha de seis victorias y descender hasta la décima posición, siendo desplazado por los Xolos de Tijuana.

En el fondo de la tabla se encuentran el Necaxa y los Bravos de Juárez como los únicos equipos que ya están eliminados del torneo. El Atlante tiene 14 puntos y es antepenúltimo y solo aspira a una serie de resultados que le permitan meterse en la Liguilla, aunque luce sumamente complicado.

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