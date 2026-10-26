Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cada vez faltan menos equipos por cumplir con la Regla de Menores del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y ha falta de tres jornadas por disputarse solo restan 10 clubes, con el Atlético de San Luis como el más próximo en llegar a los minutos necesarios a falta solo de 19'.

Club Tijuana: COMPLETADO Atlante: COMPLETADO América: COMPLETADO Necaxa: COMPLETADO Pachuca: COMPLETADO Pumas: COMPLETADO Atlas: COMPLETADO Chivas: COMPLETADO Atlético de San Luis: 1151 minutos (19 restantes) Toluca: 1044 minutos (162 restantes) Cruz Azul: 965 minutos (205 restantes) Santos Laguna: 919 minutos (251 restantes) León: 916 minutos (254 restantes) Puebla: 909 minutos (261 restantes) Tigres: 891 minutos (279 restantes) FC Juárez: 890 minutos (304 restantes) Querétaro: 856 minutos (314 restantes) Rayados de Monterrey: 741 minutos (429 restantes)

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Los que ya cumplieron con la Regla de Menores

Tijuana, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas han completado los minutos que indica el reglamento de la Liga BBVA MX que se le deben de conceder a jugadores menores y solo restan 10 equipos por cumplir con tres jornadas por disputarse en el Apertura 2026.

Se han quedado rezagados en la contienda los Bravos de Juárez, Querétaro y Rayados que marchan en el fondo de la tabla y que necesitan comenzar a darle oportunidad a sus jugadores juveniles.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero por jornada solo se tomarán en cuenta un máximo de 225 minutos.

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