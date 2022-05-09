Lo que aprendimos de la eliminación de Pumas a manos de las Chivas

En menos de una semana se derrumbó el sueño de los Pumas con dos dolorosas goleadas que los dejaron fuera de ambos torneos a los que aspiraban: la Concacaf Champions League y la Liga BBVA MX.

Las Chivas del Guadalajara fueron las autoras de la segunda tarde consecutiva para el olvido del club dirigido por Andrés Lillini, ganando con autoridad en la Repesca y avanzando a los cuartos de final. Esto es lo que aprendimos de la goleada del Rebaño y la eliminación de los de la UNAM.

¿Hay que temerle a estas Chivas?

Las Chivas han mejorado enormidades desde la salida de Marcelo Michel Leaño y la llegada de Ricardo Cadena al banquillo.

No es sencillo tomar a un plantel devastado anímicamente y sin entendimiento futbolístico. Mucho menos clasificarlo a la Liguilla en el primer intento. El Guadalajara está conectado, concentrado y juega al futbol como no lo ha hecho en los últimos cinco años.

Nadie quisiera enfrentar a las Chivas en los cuartos de final, ni el Atlas. Créanme, pueden llegar lejos en la Liguilla si mantienen esta credibilidad en sí mismas.

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Beltrán anotó uno de los mejores goles del año

Fernando Beltrán tomó la pelota cerca del medio campo y se combinó con dos paredes consecutivas para encarar el área defendida por el guardameta Alfredo Talavera. Ante su salida, eñ 'Nene' definió cruzado y marcó una de los goles más bellos del año, quizá el mejor de todo el torneo.

Esta conexión no se veía en el Guadalajara desde hace mucho, mucho tiempo. Les dejo el espectacular tanto del Rebaño aquí abajo por si no lo han visto. Es uno de esos goles que valdrá la pena recordar. Dicho sea de paso, a partir de esa diana las Chivas se enfilaron rumbo al triunfo.

Los Pumas se la creyeron demasiado

El hecho de avanzar a la Final de la Concacaf Champions League y acceder al Repechaje, hizo que los Pumas "taparan el sol con un dedo". Los jugadores y cuerpo técnico ya comenzaban "a soñar" con la conquista de ambos certámenes sin tomar en cuenta que su plantel era sumamente corto.

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Al Repechaje, los Pumas llegaron cansados física y emocionalmente. Ojalá la UNAM no maquille sus resultados y tome cartas en el asunto reflexionando sobre las medidas a seguir si pretende mantenerse como uno de los equipos grandes de México, porque el problema de los Pumas no es dinero, sino la administración del mismo.