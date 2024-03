Los partidos que se perdería Lionel Messi por su lesión

Este sábado 16 de marzo del 2024, Lionel Messi no pudo disputar el partido del DC United vs Inter Miami correspondiente a la jornada cuatro de la MLS. La razón es que el argentino sufrió una lesión en el último encuentro en el que consiguieron ganarle al Nashville y conseguir su boleto a los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions CUP.

A pesar de la ausencia de Messi, el Inter logró ganar 1-3 con doblete de Luis Suárez. Al finalizar el encuentro, Gerardo Martino habló en conferencia de prensa y dio varios detalles del 10 del equipo que tiene una lesión en el Isquiotibial de la pierna derecha.

Lionel Messi se perdería los partidos con Argentina

Lionel fue convocado por la Selección de Argentina para disputar dos encuentros amistosos pero con las declaraciones de Tata podría no disputar los encuentros para que el delantero se pueda recuperar al 100% y de esta forma disputar los Cuartos de Final de la Concachampions.

“La lesión, más allá de la ausencia de él hoy, a partir de hoy hay que manejarla semana a semana. Aprovechamos que tenemos semanas completas para permanentemente ir evaluándolo. Lo que está claro es que con él hay un objetivo de que llegue en situación de poder jugar los cuartos de final de la Concachampions. Entonces, todo lo que sea correr algún tipo de riesgo, no lo vamos a hacer”.

Con la idea del equipo del Inter de no querer arriesgar a Messi para que pueda jugar contra Rayados, la selección albiceleste tendría que dejar al delantero en su club para que complete su recuperación.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”.

Por el momento, el equipo no ha hecho ningún comunicado sobre el estado de Messi y la Selección no ha mencionado sobre sí sí estará convocado o será baja del equipo.

Los juegos que no disputaría Messi serían contra el Salvador y Costa Rica.

