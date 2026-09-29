La de Messi: Esta es la dieta para que a sus 39 años tenga una condición perfecta

Cumplirá años el 24 de junio del 2027, está próximo a sumar sus primeras 40 primaveras y, a pesar de ello, sigue estando dentro de los mejores jugadores de la actualidad, por lo que muchos consideran que Lionel Messi es el futbolista más importante en la historia de este deporte.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Una de las razones por las cuales Lionel Messi está convertido en una leyenda del futbol internacional deriva del increíble físico que ostenta a sus 39 años de edad, y parte de lo anterior se relaciona directamente con la exhaustiva dieta alimenticia que mantiene hasta ahora.

¿Cuál es la dieta alimenticia de Lionel Messi?

Fue en junio de este año cuando el portal AS estableció que Ismael Galancho se caracteriza por ser el nutricionista de Lionel Messi, quien con dos décadas en la élite presenta un estado de forma digno de admirar que se basa no solo en el ejercicio permanente, sino también en una buena dieta alimenticia.

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Fue el propio Galancho quien explicó, para el portal La Vanguardia, que el 99 por ciento de las comidas de Lionel Messi se pesan al milímetro, por lo que el ajuste al detalle es la principal característica de una dieta que, en esencia, no le impide degustar ningún tipo de alimento al argentino.

En realidad, esta dieta consiste en productos que están poco procesados y que tienen en su frescura su característica principal, destacando frutas, verduras, carnes magras, legumbres, tubérculos y pescados, mismos que Lionel Messi consume normalmente en compañía de sus familiares.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi como profesional?

A lo largo de su carrera profesional Lionel Messi ha tenido la fortuna de sumar 49 títulos, convirtiéndose en el jugador más ganador en la historia del deporte. Entre estos destacan los 35 que obtuvo en el FC Barcelona, así como la Copa Mundial de la FIFA 2022 con la Selección de Argentina.