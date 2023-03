Lo que pide Lionel Messi para fichar por Al Ittihad

Lionel Messi ha ganado su segundo premio The Best en su carrera y luce como uno de los grandes favoritos a llevarse el Ballon d’ Or por la consecución de Copa del Mundo en Qatar 2022, sin embargo, los reciente resultados en el club parisino serían determinantes para considerar su futuro fuera de la capital francesa.

De acuerdo con información exclusiva del programa deportivo español: El Chiringuito de Jugones, Lionel Messi aceptaría recalar en la Liga Saudí, donde también juega Cristiano Ronaldo, y lo haría con el rival directo del Al Nassr, si se cumple una condición que ha propuesto el astro argentino.

¿Qué ha pedido Lionel Messi para llegar a la Liga Saudí?

Con su reciente triunfo en la Copa del Mundo, y su consecuente premiación en los premios The Best, Lionel Messi habría dado el ‘sí’ para fichar por la liga Saudí, sin embargo, el astro argentino y su entorno han puesto una sencilla condición: ‘Messi quiere cobrar más que Cristiano Ronaldo’, de acuerdo con lo revelado en El Chiringuito de Jugones en las últimas horas.

💣"MESSI jugaría en ARABIA SAUDÍ si COBRA MÁS que CRISTIANO"



💰"El padre de Leo le ha pedido 600 MILLONES € al Al-Hilal"



Considerando sus recientes éxitos de Lionel Messi y sabiendo que es dos años menos que Cristiano Ronaldo, el padre y representante del futbolista del PSG, Jorge Messi ha lanzado una contraoferta de 600 millones de euros. ¡Una auténtica locura! (Mencionar que Cristiano Ronaldo cobra 200 M).

Es conocido el gran poder económico de los clubes en Arabia, pero no suelen tomar malas decisiones en sus negocios, por lo que, de acuerdo con la información desde España, Al Ittihad subiría a 350 millones su oferta. El mismo Chiringuito asegura que el padre de Lionel Messi estará viajando en los próximos días a Riyad para comenzar con las negociaciones de la posible llegada del astro argentino a la Liga Saudí.

La llegada de La Pulga sería una auténtica bomba mediática, dado que volveríamos a tener más episodios del duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en las próximas temporadas. Sus equipos mantienen el liderato en la tabla general; siendo Al Ittihad el club que lidera por un punto de diferencia respecto al de Cristiano Ronaldo.